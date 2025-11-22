El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Opta para el partido Elche vs Real Madrid

El fútbol español regresa tras el parón de selecciones con un duelo distante. Este domingo, el Elche recibirá al Real Madrid en el Estadio Martínez Valero, en un encuentro que confronta a un líder sólido y a un conjunto local que busca recuperar la regularidad.

El Elche C.F. llega a este compromiso en un momento de incertidumbre. El cuadro ilicitano se ubica en la posición 11 de la tabla con 15 puntos, producto de tres victorias, seis empates y tres derrotas en doce partidos disputados.

Los franjiverdes han perdido terreno en las últimas semanas, sumando apenas un punto en sus tres juegos más recientes, lo que los ha hecho descender desde la octava plaza hasta la mitad de la clasificación. Ahora, ante su afición, intentarán dar la sorpresa y sumar unidades que los acerquen nuevamente a puestos europeos.

Elche CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports | Mateo Villalba/GettyImages

Por su parte, el Real Madrid se presenta como el rival a vencer. El equipo dirigido por Xabi Alonso marcha como líder solitario de la competición con 31 puntos.

Con un registro de diez victorias, un empate y solo una derrota, los merengues han mostrado una solidez envidiable, anotando 26 goles y recibiendo apenas 10. Tras un inicio de temporada arrollador, el conjunto blanco sabe que no puede relajarse, ya que el Barcelona acecha a solo tres unidades de distancia.

El Real Madrid, amplio favorito para ganar

De cara a este enfrentamiento de LaLiga 2025/26, la Inteligencia Artificial Opta ha realizado su análisis y los números inclinan la balanza claramente hacia el lado visitante.

El Real Madrid cuenta con un 66% de probabilidades de llevarse la victoria, mientras que al Elche se le otorga un 14% de opciones de triunfo. Por otro lado, la posibilidad de que el partido termine en empate se sitúa en un 19%.

Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

¿Qué apostar para el Elche vs Real Madrid?

Considerando el análisis probabilístico de la Inteligencia Artificial, el valor más claro para este partido reside en la victoria del Real Madrid. Con un 66% de chances de éxito según el modelo predictivo, respaldar al conjunto de Xabi Alonso parece la opción más lógica frente a un Elche que ha mostrado irregularidad en sus últimas salidas