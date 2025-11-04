El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Opta para el partido Liverpool vs Real Madrid

El Liverpool recibirá al Real Madrid este martes 4 de noviembre, en el partido correspondiente a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. Los Reds llegan al duelo tras una importante victoria ante el Aston Villa en la Premier League, mientras que los merengues vienen de golear al Valencia en LaLiga.

Este duelo pinta como el más atractivo de la jornada, al enfrentar a dos pesos pesados de la historia del fútbol europeo. Liverpool y Real Madrid se han visto las caras en 12 ocasiones en la Liga de Campeones, según datos de la UEFA: los merengues suman siete victorias, un empate y cuatro derrotas ante los Reds.

Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

En el arranque de la temporada 2025/26, el Liverpool ha mostrado cierta irregularidad en la Premier League y ocupa actualmente la tercera posición. Por su parte, el Real Madrid lidera LaLiga con cinco puntos de ventaja sobre el FC Barcelona, segundo clasificado.

En la Champions League, el cuadro dirigido por Xabi Alonso marcha en el quinto puesto de la tabla. Los merengues suman trs victorias consecutivas. Por su parte, los Reds están en el décimo lugar de la clasificación tras cosechar dos victorias y una derrota.

Liverpool saldrá como ligero favorito ante el Real Madrid

Liverpool v Aston Villa - Premier League | Carl Recine/GettyImages

Según el modelo de inteligencia artificial de Opta, el Liverpool de Arne Slot parte como ligero favorito para llevarse los tres puntos en Anfield, con un 38.7 % de probabilidades de victoria. El Real Madrid suma un 37.2 %, mientras que la opción de empate se sitúa en el 24.1 %.

Los Reds ganaron el último enfrentamiento entre ambos equipos, pero ninguno de los ocho anteriores.

¿El Real Madrid continuará con su superioridad sobre el Liverpool en duelos de la Liga de Campeones de la UEFA? ¿O los Reds conseguirán el triunfo ?