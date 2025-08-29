El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Opta para el partido Real Madrid vs Mallorca por LaLiga 2025/26

El Real Madrid debutó con dos triunfos consecutivos en la temporada 2025/26 de LaLiga y buscarán sumar su tercera victoria seguida en la jornada 3, donde otra vez disputará un partido ante su público, en este caso ante el Mallorca.

El encuentro se disputará este sábado 30 de agosto a las 15:30, hora del este de los Estados Unidos, a las 21.30hs de España y a las 16.30 en Sudamérica. Además, contará con transmisión tanto por televisión como por streaming a nivel mundial.

El Merengue debutó sin grandes luces venciendo al Osasuna por la mínima con gol de Kylian Mbappé, que buscará revalidar su premio pichichi de la campaña anterior, de penal en el Santiago Bernabéu, y en la jornada 2 se desplegó un mejor fútbol y ganó 3-0 ante Real Oviedo, uno de los recientemente ascendidos, con un doblete de Mbappe y otro de Vinicius Jr.

Por su parte, el Mallorca perdió 3-0 ante el FC Barcelona en el debut y empató ante Celta por 1-1. Ahora, irán ante el Real en el Santiago Bernabeu y buscarán dar el golpe y tener su primer triunfo en la temporada.

Real Madrid, el favorito absoluto para ganar este partido

Real Oviedo v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

La supercomputadora de Opta, como ya es costumbre, eligió a su candidato a hacerse de los tres puntos: según su análisis, el Real Madrid cuenta con el 75.3% de chances de ganar el encuentro de la segunda jornada, mientras que el Mallorca solamente posee un escasísimo 9,7% de probabilidades, con el empate llegando al 15%.

Más noticias sobre LaLiga