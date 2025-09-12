El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Opta para el partido Real Sociedad vs Real Madrid por LaLiga 2025/26

El Real Madrid debutó con tres triunfos consecutivos en la temporada 2025/26 de LaLiga y buscarán sumar su cuarta victoria seguida en la jornada 4, donde otra vez disputará su partido en condición de visitante, nada más y nada menos que en Anoeta ante la Real Sociedad.

El encuentro se disputará este sábado 13 de septiembre a las 10:15 hora del este de los Estados Unidos, a las 16.15hs de España y a las 11.15 en Sudamérica, mientras que a las 08.15hs será en México. Además, contará con transmisión tanto por televisión como por streaming a nivel mundial.

El Merengue debutó ganándole al Osasuna en la jornada 1, al Real Oviedo en la 2 y al Mallorca en la jornada 3, con 6 goles a favor y tan solo uno en contra. Los dirigidos por Xabi Alonso son, junto al Athletic Club, los que ganaron los tres encuentros y seguidos por Villarreal, Barcelona y Espanyol con 7 unidades.

Por su parte, la Real Sociedad empató dos de los tres partidos hasta acá: El Oviedo le ganó 1-0 en la jornada 3, mientras que en la segunda empató 2-2 con el Espanyol y por su parte, 1-1 en el debut ante el Valencia en Mestalla.. Ahora, irán ante el Real en Anoeta y buscarán dar el golpe y tener su primer triunfo en la temporada.

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Real Madrid, el favorito absoluto para ganar este partido

La supercomputadora de Opta, como ya es costumbre, eligió a su candidato a hacerse de los tres puntos: según su análisis, Real Madrid tiene el 57.5% de chances de ganar el partido, con amplio favoritismo sobre el empate (22.1%) y la Real Sociedad, 20.4%

