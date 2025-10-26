El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Opta para el Real Madrid vs FC Barcelona

El domingo 26 de octubre, el histórico estadio Santiago Bernabéu será el escenario de una nueva edición del Clásico español. El Real Madrid, bajo la dirección de Xabi Alonso, recibirá al FC Barcelona en el partido correspondiente a la jornada número 10 de LaLiga, un encuentro que vuelve a paralizar al mundo del fútbol y que podría empezar a marcar el rumbo del campeonato.

En la actualidad, el conjunto merengue es puntero de LaLiga, con 24 puntos, producto de una racha sólida que lo mantiene en la cima del torneo. Apenas dos unidades por detrás aparece el FC Barcelona, segundo lugar con 22 puntos de 27 posibles. Esta mínima diferencia entre ambos equipos hace que el enfrentamiento en el Bernabéu adquiera un peso especial, ya que una victoria podría significar un cambio significativo en la parte alta de la tabla o una consolidación del liderato madridista.

FC Barcelona v Real Madrid CF - La Liga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Todo apunta a que tanto el Real Madrid como el FC Barcelona apostarán por esquemas tácticos similares, utilizando un sistema 4-2-3-1. Este tipo de planteamientos, casi en “espejo”, suelen derivar en partidos muy igualados, donde los detalles marcan la diferencia. Por ello, se espera un duelo cerrado, intenso y con escaso margen de error, posiblemente resuelto por un solo gol o incluso con empate en el marcador.

La Inteligencia Artificial Opta da como favorito al Real Madrid

Antes de que ruede el balón, la Inteligencia Artificial de Opta ya presentó su pronóstico sobre el resultado del Clásico. Según los cálculos de su sistema de predicción, el Real Madrid tiene un 45.6% de probabilidades de obtener la victoria, mientras que el FC Barcelona alcanza un 31%. Por su parte, la posibilidad de un empate se sitúa en el 23.6%.

El análisis de Opta señala que los blancos llegan en mejor forma, con mayor estabilidad futbolística y mejores sensaciones en comparación con el conjunto blaugrana. Con estos antecedentes, todo está listo para que el Bernabéu sea testigo de otro capítulo vibrante entre los dos gigantes del fútbol español.