El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el América vs Chivas en la jornada 8 del Apertura 2025

El Club América y Chivas de Guadalajara se verán las caras este sábado 13 de septiembre en partido correspondiente a la jornada 8 del torneo Apertura 2025. Ambas escuadras llegan con realidades muy distintas al Clásico Nacional.

Las Águilas marchan en segundo lugar de la tabla general con 17 puntos en siete encuentros, producto de cinco victorias y dos empates. Por su parte, el Rebaño Sagrado marcha en el antepenúltimo lugar de la clasificación con apenas cuatro unidades en seis partidos disputados.

El equipo de Gabriel Milito necesita una victoria urgente ante los azulcremas, sobre todo si se toma en cuenta que sus siguientes dos partidos serán ante Tigres y Toluca, dos de los máximos contendientes al título.

En sus diez enfrentamientos más recientes en la Liga MX, la balanza se ha inclinado a favor del conjunto de Coapa. En este periplo, el Club América suma seis victorias, tres empates y apenas una derrota ante Chivas (Clausura 2023).

A continuación te presentamos el pronóstico de la Inteligencia Artificial para esta edición del Clásico Nacional.

Pronóstico de la IA para el América vs Chivas | Jornada 8, Apertura 2025

De acuerdo con la Inteligencia Artificial del portal Predicd, el conjunto dirigido por André Jardine saldrá como claro favorito para llevarse los tres puntos ante el odiado rival. América tiene una probabilidad de triunfo del 56%.

Por su parte, el Rebaño Sagrado tiene apenas una probabilidad del 19% de vencer a las Águilas este fin de semana en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Finalmente, la probabilidad de empate entre estas dos escuadras es del 25%.

