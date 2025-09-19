El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el Chivas vs Toluca en la jornada 9 del Apertura 2025

Chivas de Guadalajara recibirá a Toluca en uno de los partidos que generan más expectativas en la jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El Rebaño Sagrado ha conseguido mejores resultados de los que se esperaban ante tres de los máximos contendientes al título del futbol mexicano y ahora se medirá ante el vigente campeón.

Los rojiblancos perdieron contra Cruz Azul, derrotaron al América y empataron con Tigres. Este fin de semana buscarán obtener un buen resultado frente a los Diablos Rojos.

Toluca v Chivas - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Los últimos diez enfrentamientos entre Chivas y Toluca han sido bastante parejos. En este periplo, el Rebaño suma tres victorias por dos de los escarlatas y cinco empates.

A continuación te compartimos el pronóstico de la Inteligencia Artificial para este choque.

Pronóstico de la IA para el Chivas vs Toluca

De acuerdo con el pronóstico de la Inteligencia Artificial del portal Predicd, el partido será muy parejo, aunque Toluca tendría una ligera ventaja ante los rojiblancos. Los Diablos tienen una probabilidad de triunfo del 36%, mientras que Chivas tiene una probabilidad de ganar del 35%.

Finalmente, la probabilidad de empate es del 29%.

Impasables y decisivos al ir al ataque. 👹😈



Dos Diablos en el XI de la @LigaBBVAMX 🤩 https://t.co/b7Q40wwwVR pic.twitter.com/85dOlz9C95 — Toluca FC (@TolucaFC) September 18, 2025

El duelo está programado para jugarse este sábado 20 de septiembre en el Estadio Akron a las 19:07 horas (México) y 21:07 (ET).

La última vez que Toluca derrotó a Chivas en el Estadio Akron fue en el torneo Clausura 2023. Los Diablos Rojos se impusieron por marcador de 1-2 con goles de Carlos González y Marcel Ruiz.

Más noticias sobre la Liga MX