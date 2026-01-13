El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido América vs Atlético San Luis

El Club América recibirá al Atlético de San Luis este miércoles 14 de enero, en duelo correspondiente a la jornada 2 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El conjunto dirigido por André Jardine inició el certamen con más dudas que certezas tras un deslucido empate sin goles frente a Xolos de Tijuana en el Estadio Mictlán.

Por su parte, el cuadro potosino debutó con una derrota de 2-1 ante Tigres UANL, por lo que buscará sumar en una plaza siempre complicada como el Estadio Ciudad de los Deportes.

La buena noticia para las Águilas es que, en sus diez enfrentamientos más recientes, han impuesto una clara superioridad sobre el Atlético de San Luis. En ese lapso, el conjunto capitalino registra siete victorias, a cambio de apenas tres derrotas frente a los rojiblancos.

TOPSHOT-FBL-MEX-AMERICA-SAN LUIS | RODRIGO OROPEZA/GettyImages

En el enfrentamiento más reciente entre ambos, correspondiente al torneo Apertura 2025, las Águilas se impusieron por la mínima diferencia en el Estadio Alfonso Lastras gracias a un gol de Alejandro Zendejas. Asimismo, en su último duelo disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes, el conjunto azulcrema consiguió una victoria contundente por 3-0, con un doblete de Víctor Dávila y una anotación de Álvaro Fidalgo.

América, claro favorito para llevarse la victoria ante San Luis

A pesar de su arranque dubitativo en el Clausura 2026, el América parte como amplio favorito para quedarse con los tres puntos en la jornada 2, de acuerdo con el pronóstico de la inteligencia artificial del portal Predicd. Las Águilas registran una probabilidad de triunfo del 66%, mientras que el Atlético de San Luis apenas alcanza un 15%.

Por su parte, el empate aparece como una opción del 19%, lo que confirma el marcado favoritismo azulcrema.

Tocó entrenamiento sabatino. 💪



Se aproxima una doble fecha. 🫡🔛 pic.twitter.com/k6ci49yAOm — Club América (@ClubAmerica) January 10, 2026

El duelo está programado para jugarse el miércoles 14 de enero en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 19:00 horas (México) y 20:00 horas (ET).