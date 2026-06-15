El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Argentina vs Argelia

La selección argentina se enfrenta a su similar de Argelia en el partido de la Jornada 1 del Grupo J del Mundial 2026 en el Estadio Kansas City este martes 16 de junio.

De esa manera, le hemos pedido su predicción a la IA de Grok para este primer cotejo de los campeones del mundo en Qatar 2022 y el país africano programado a las 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México) y 02:00 horas (España).

La selección dirigida por Lionel Scaloni es la defensora del título y viene de ganar dos Copa América seguidas y evidentemente es una de las favoritas para revalidar el título en 2026. En el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania es claramente superior y debería clasificarse como primer lugar del grupo.

Claramente poseen un plantel superior lleno de figuras con una mezcla de jugadores de experiencia desde Lionel Messi que a sus 38 años sigue siendo decisivo, así como juventud y madurez en plenitud de elementos como Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis MacAllister, Rodrigo De Paul, Emiliano Martínez, entre otros.

Por si fuera poco, Argentina es un equipo muy sólido defensivamente y letal en ataque. Y llegan motivados a su debut como campeones defensores, por lo que querrán arrancar fuerte y sin sorpresas como el Mundial anterior cuando cayeron en su presentación con Arabia Saudita.

Por su parte, Argelia regresa al Mundial después de 12 años y cuenta con buenos jugadores como Mahrez que sigue siendo el líder a sus 35 años, Bennacer, entre otros jugadores de ligas europeas, pero en general son deportivamente inferiores.

Su objetivo realista es competir el segundo o tercer puesto del grupo para intentar clasificar como uno de los mejores terceros a la ronda de 16avos.

La IA ve sumamente favorito a Argentina en el partido inaugural

Argentina es la favorita por la IA para ganar frente a Argelia | NurPhoto/GettyImages

De acuerdo con la predicción de la inteligencia Artificial de Grok, en el partido inaugural del grupo se espera una victoria clara de la Albiceleste y un buen arranque en la defensa del título.

Argentina domina la posesión y genera muchas ocasiones. Argelia puede intentar contragolpear o cerrarse bien, pero le va a costar mucho sostener el ritmo durante 90 minutos.

Las probabilidades que la IA dio para este encuentro fueron de 80% para el triunfo del cuadro sudamericano, 12% para el empate y 8% de opciones para los africanos.

Pronóstico: Argentina 2-0 Argelia.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026