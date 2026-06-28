El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Brasil vs Japón

El pentacampeón del mundo, uno de los países insignia del balompié, la selección de Brasil se instaló en las eliminatorias de 32 como líder del Grupo C para enfrentarse a la selección de Japón que se quedó con el segundo puesto del Grupo F.

La ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 entre estas naciones se llevará a cabo en el Estadio Houston el próximo lunes 29 de junio a las 13:00 horas (Estados Unidos), 11:00 horas (México) y 18:00 horas (España).

Una vez conociendo este duelo hemos pedido a la inteligencia artificial de ChatGPT su predicción para este compromiso entre los cariocas y los nipones.

Se espera que Brasil domine la posesión, pero Japón defenderá con mucha disciplina como suele hacerlo.

No obstante, el talento individual de Brasil terminará marcando la diferencia, con jugadores como Vinícius Junior, Matheus Cunha, Lucas Paquetá o el propio Neymar Júnior que volvió a la actividad oficial ante Escocia. Aunque Japón tendrá opciones de descontar con algunos contragolpes si les ceden oportunidad e incluso de llevar el partido al límite.

La IA pronostica el avance de Brasil a los octavos de final

La IA prevé el avance de Brasil a los octavos de final del Mundial 2026 | Megan Briggs/GettyImages

De acuerdo con la predicción de la inteligencia Artificial de ChatGPT, en la ronda de 32 el cuadro de la verdeamarelha se impondrá ante los japoneses.

Su pronóstico es que Brasil parte como favorito, pero no espera un partido sencillo. Japón ha mostrado en los últimos Mundiales que sabe competir contra selecciones grandes y suele ser un equipo muy ordenado tácticamente.

La IA expresó que no le sorprendería que Japón complicara mucho el encuentro, pero ve a Brasil imponiendo su mayor calidad en los momentos decisivos. Además, influye que la mayoría de los análisis previos también colocan a Brasil como favorito para avanzar a los octavos de final.

Las probabilidades que la IA dio para este encuentro fueron de 65% para el triunfo de los sudamericanos, 20% para el empate y/o prórroga y 15% de opciones para los asiáticos.

Pronóstico: Brasil 2-1 Japón.