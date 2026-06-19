El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre Alemania y Costa de Marfil

La segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 continuará este sábado con cuatro partidos atractivos, y uno de ellos será el que tendrá como protagonistas a Alemania y Costa de Marfil.

Los dos vienen de ganar su primer partido de la fase de grupos y el que resulte ganador del duelo en Toronto se quedará con uno de los boletos a los 16avos de final. El mejor perfilado es el equipo europeo, aunque los africanos saben que

¿Cómo llega Alemania?

Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026 | Image Photo Agency/GettyImages

Los dirigidos por Julian Nagelsmann fueron los protagonistas del partido con más goles en la fase de grupos del Mundial hasta el momento, y eso se dio principalmente en el segundo tiempo del partido frente a Curazao: el equipo caribeño llegó a igualar las acciones, aunque el poderoso frente de ataque teutón los dejó sin chances en todas las oportunidades que tuvieron.

Nmecha, Schlotterbeck, Havertz, Brown, Undav y Musiala fueron los autores de los goles de una paliza que remitió a aquella ante Brasil en las semifinales del Mundial 2014: 7-1.

¿Cómo llega Costa de Marfil?

Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026 | Ezra Shaw - FIFA/GettyImages

Los dos equipos más físicos del grupo E tuvieron que batallar duro para hacerse de los tres puntos, y estos viajaron directamente a la cuenta del equipo africano gracias al gol de Amad Diallo, jugador del Manchester United.

Con un Yan Diomande que enamora y un equipo rocoso, los marfileños buscarán dar una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo contra una selección que acostumbra a ser candidata.

Pronóstico de la IA para Alemania vs Costa de Marfil

Los modelos proyectan un partido favorable para Alemania. La diferencia de jerarquía será clave, aunque ambos pueden reposar en el hecho de que han ganado su primera presentación en este grupo E de la Copa del Mundo.

Alemania : los algoritmos le asignan alrededor de un 65% de probabilidades de quedarse con la victoria. Vienen de anotar siete goles en su debut y, si bien fue ante Curazao, han demostrado ser un rival de temer.

: los algoritmos le asignan alrededor de un 65% de probabilidades de quedarse con la victoria. Vienen de anotar siete goles en su debut y, si bien fue ante Curazao, han demostrado ser un rival de temer. Empate: aparece con un 21% de probabilidad. Para que ocurra, Costa de Marfil necesitará repetir la solidez mostrada en la primera jornada contra Ecuador y aprovechar cada oportunidad que genere.

aparece con un 21% de probabilidad. Para que ocurra, Costa de Marfil necesitará repetir la solidez mostrada en la primera jornada contra Ecuador y aprovechar cada oportunidad que genere. Costa de Marfil: cuenta con aproximadamente un 14% de posibilidades de dar la sorpresa, fundamentado en la gran camada de futbolistas que tienen en la plantilla actual. No será fácil, pero tienen con que.

Recomendación de Apuesta (IA): Alemania gana y más de 2,5 goles en el partido parece ser una opción favorita según la inteligencia artificial, mientras que jugar que ambos equipos anotan también podría dar un resultado favorable para el usuario.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

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