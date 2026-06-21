El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre Argentina y Austria

En el AT&T Stadium de la ciudad de Arlington en las afueras de Dallas, Argentina se prepara para su segundo ensayo en la Copa del Mundo 2026. El rival será Austria, posiblemente el equipo de mayor jerarquía detrás de la Albiceleste en un grupo en el que también se encuentra Argelia y Jordania.

Será el tercer duelo entre estas dos selecciones. La última vez que se vieron las caras fue en un encuentro amistoso previo al Mundial de 1990 con un empate 1-1 en Viena.

La selección argentina llega como líder de grupo tras haber ganado 3-0 a Argelia en la primera jornada con un hat-trick de Leo Messi. Por su parte la selección de Austria también comenzó el Mundial con una victoria por 3-1 sobre Jordania y aspira al segundo lugar de grupo que tendrá que pelear en la última jornada.

Pronóstico de la IA para el Argentina vs Austria

Los modelos anticipan un partido en el que Argentina llegará con la etiqueta de favorita, aunque posiblemente enfrente a uno de los rivales más competitivos de su grupo. La vigente campeona del mundo cuenta con más jerarquía, profundidad de plantel y experiencia en este tipo de escenarios. Austria, por su parte, llega al Mundial tras una destacada evolución bajo el mando de Ralf Rangnick y es considerada por varios analistas como la principal candidata a disputar el segundo puesto del Grupo J.

Argentina : los algoritmos la sitúan como favorita con una probabilidad cercana al 62%, respaldada por su condición de campeona defensora, el liderazgo de Lionel Messi y una base que conserva gran parte del plantel que conquistó el Mundial anterior. Además, las casas de apuestas la ubican claramente por delante tanto en el grupo como en el enfrentamiento directo frente a Austria.

: los algoritmos la sitúan como favorita con una probabilidad cercana al 62%, respaldada por su condición de campeona defensora, el liderazgo de Lionel Messi y una base que conserva gran parte del plantel que conquistó el Mundial anterior. Además, las casas de apuestas la ubican claramente por delante tanto en el grupo como en el enfrentamiento directo frente a Austria. Empate : aparece alrededor del 22%, una cifra razonable para un duelo de fase de grupos entre dos selecciones bien organizadas. Si ambos llegan con puntos importantes en juego, no sería extraño ver un partido más táctico y cauteloso durante varios tramos.

: aparece alrededor del 22%, una cifra razonable para un duelo de fase de grupos entre dos selecciones bien organizadas. Si ambos llegan con puntos importantes en juego, no sería extraño ver un partido más táctico y cauteloso durante varios tramos. Austria: ronda el 16%, sostenida por el gran trabajo colectivo que viene desarrollando bajo Rangnick, una presión alta muy agresiva y futbolistas experimentados como David Alaba, Marcel Sabitzer y Konrad Laimer. Su regreso a una Copa del Mundo después de 28 años demuestra el crecimiento del proyecto, aunque la diferencia de talento individual respecto a Argentina sigue siendo considerable.



Recomendación de Apuesta (IA): todo apunta a un partido donde Argentina monopolice más la posesión y genere un mayor volumen ofensivo, mientras Austria buscará incomodar mediante la presión y las transiciones rápidas. En ese contexto, los mercados relacionados con el triunfo argentino y una producción moderada de goles aparecen como los más interesantes.

El "Argentina gana" se perfila como la opción más sólida, acompañado por "Menos de 3.5 goles", considerando que Austria suele competir bien defensivamente ante rivales superiores. Como alternativa, "Argentina gana y ambos equipos marcan: No" también aparece con valor, apoyado en la solidez defensiva que ha caracterizado al equipo de Lionel Scaloni durante los últimos años.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT.