El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre Argentina y Suiza

Argentina y Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium por los cuartos de final del Mundial 2026. La campeona defensora buscará meterse nuevamente entre las cuatro mejores selecciones del planeta, mientras que el conjunto europeo intentará estirar una campaña que ya es histórica.

El ganador avanzará a las semifinales, donde se enfrentará al vencedor del cruce entre Inglaterra y Noruega, encuentro que también tendrá lugar este sábado.

¿Cómo llega Argentina?

Argentina llega fortalecida por su extraordinaria remontada ante Egipto. Después de superar con mucho sufrimiento a Cabo Verde por 3-2 en la prórroga, el equipo de Lionel Scaloni volvió a quedar contra las cuerdas: perdía 2-0 cuando faltaban apenas 11 minutos ante una selección egipcia que parecía tener controlada la eliminatoria.

La reacción fue una muestra del carácter. Cristian Romero descontó, Lionel Messi igualó y Enzo Fernández marcó el 3-2 definitivo en el tiempo añadido. El resultado llenó de confianza al equipo y confirmó que nunca se lo puede dar por vencido, aunque también encendió una señal de alerta: Argentina recibió cuatro goles en sus dos partidos de eliminación directa y tuvo que remontar situaciones muy comprometidas.

Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Elsa/GettyImages

¿Cómo llega Suiza?

El conjunto helvético protagonizó una de las grandes sorpresas de los octavos de final al eliminar a Colombia. Después de superar 2-0 a Argelia en los dieciseisavos, el conjunto de Murat Yakin resistió durante 120 minutos ante los sudamericanos y sostuvo el 0-0 en un encuentro cerrado, físico y con pocas situaciones claras.

En la tanda de penaltis apareció Gregor Kobel. El portero detuvo el remate de Cucho Hernández y terminó siendo decisivo en el triunfo suizo por 4-3. Con esa clasificación, Suiza alcanzó los cuartos de final de un Mundial por primera vez desde 1954 y demostró que se siente cómoda en partidos largos, con poco espacio y márgenes muy reducidos.

Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

Pronóstico de la IA para Argentina vs Suiza

El análisis coloca a Argentina como favorita por la diferencia de jerarquía individual, su mayor capacidad ofensiva y la presencia de Messi, que ha vuelto a resultar determinante en los momentos críticos. Sin embargo, Suiza llega con una defensa compacta, un portero en gran nivel y un estilo especialmente preparado para incomodar a rivales que pretenden llevar la iniciativa.

Argentina: la estimación le concede alrededor de un 57% de probabilidades de ganar en los 90 minutos . Las principales cuotas se mueven entre 1.68 y 1.75 para la victoria albiceleste, respaldadas por la calidad de su plantilla y una ofensiva capaz de cambiar un partido incluso cuando el funcionamiento colectivo no es el esperado.

la estimación le concede alrededor de un . Las principales cuotas se mueven entre 1.68 y 1.75 para la victoria albiceleste, respaldadas por la calidad de su plantilla y una ofensiva capaz de cambiar un partido incluso cuando el funcionamiento colectivo no es el esperado. Empate al finalizar el tiempo reglamentario: se sitúa cerca del 26% . Suiza ya llevó su cruce ante Colombia hasta los penaltis y tiene condiciones para repetir un planteamiento similar: bloque compacto, pocos riesgos y mucha paciencia para aprovechar el nerviosismo del rival.

se sitúa cerca del . Suiza ya llevó su cruce ante Colombia hasta los penaltis y tiene condiciones para repetir un planteamiento similar: bloque compacto, pocos riesgos y mucha paciencia para aprovechar el nerviosismo del rival. Suiza: ronda el 17%, una cifra baja pero no insignificante. El conjunto europeo todavía no perdió en las rondas eliminatorias, mantuvo su portería a cero durante 210 minutos y cuenta con Kobel como garantía si la definición vuelve a extenderse. Su principal dificultad estará en generar peligro sin perder el orden que sostiene su estructura.



Lectura de apuesta de la IA: Argentina debería controlar la posesión y pasar más tiempo en campo contrario, pero no necesariamente encontrará un partido abierto. Suiza puede aceptar largos periodos sin balón y apostar a que la presión pase al lado argentino con el transcurso de los minutos.



La combinación “Argentina gana y menos de 4.5 goles” aparece como una opción coherente con el favoritismo albiceleste y la resistencia defensiva suiza. Otra posibilidad es “Argentina clasifica”, que protege ante una eventual prórroga. En un mercado diferente, el “Más de 2.5 tarjetas para Suiza” puede resultar interesante: el equipo europeo llega con más faltas y amonestaciones que Argentina, y probablemente deba recurrir a interrupciones para frenar a Messi y a los atacantes que se muevan entre líneas.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026