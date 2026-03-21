El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre Arsenal y Manchester City

Mientras se desarrolla la jornada 31 de la Premier League, los dos primeros se disputarán en Wembley el primer título de la temporada: Arsenal y Manchester City se verán las caras en el mítico Wembley en el marco de la final de la EFL Cup, la Copa de la Liga.

La última vez que se vieron las caras fue el 21 de septiembre del año pasado por la quinta fecha de la liga, cuando igualaron 1-1 en el Emirates Stadium de Londres. En esa oportunidad los goles fueron de Erling Haaland y Gabriel Martinelli.

¿Cómo llega el Arsenal?

Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

Los Gunners vienen de aplastar al Bayer Leverkusen por la UEFA Champions League y se clasificaron a cuartos de final, donde enfrentarán al Sporting de Lisboa. En la Premier League están punteros y son los máximos candidatos al título tras más de dos décadas de sequía de trofeos de liga.

¿Cómo llega el Manchester City?

Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Alex Pantling - UEFA/GettyImages

Los dirigidos por Pep Guardiola vienen de quedarse afuera en octavos de final de la UEFA Champions League ante el Real Madrid y su empate en la Premier en la jornada pasada complicó sus chances de pelearle el campeonato al Arsenal. Tras una temporada 2024/25 sin títulos, este partido se convierte en una oportunidad fundamental para volver a levantar un trofeo.

Pronóstico de la IA para el Arsenal vs Manchester City

Arsenal : El buen rendimiento que han tenido en la temporada no representa una garantía para el pronóstico de la IA, ya que los Gunners han fallado en varios momentos importantes. Tienen las de ganar, pero solamente entre un 45% y 48% de las posibilidades.

: El buen rendimiento que han tenido en la temporada no representa una garantía para el pronóstico de la IA, ya que los Gunners han fallado en varios momentos importantes. Tienen las de ganar, pero solamente entre un 45% y 48% de las posibilidades. Empate: Es un escenario probable y varios esperan prórroga. Según Chat GPT, tiene entre un 25% y un 28% de chances de darse.

Es un escenario probable y varios esperan prórroga. Según Chat GPT, tiene entre un 25% y un 28% de chances de darse. Manchester City: Los de Guardiola no tuvieron una campaña de ensueño pero aún así están bien considerados contra el poderoso equipo de Mikel Arteta, con un entre 27% y 30% de posibilidades de hacerse del trofeo.

Recomendación de apuesta (IA): La inteligencia artificial consultada (Chat GPT) considera que será un partido cerrado, con bajo goleo, incluso con chances de ir a la prórroga. Si gana el Arsenal, sería sin una gran diferencia en el marcador.