El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre Brasil y Haití

Brasil comenzó su recorrido mundialista con el pie izquierdo. No pudo quedarse con los tres puntos en el debut frente a Marruecos y recibió críticas a raíz de lo mostrado en el campo de juego. De todas formas, y al menos sobre el papel, la prueba más complicada de la fase de grupos ya quedó atrás. Aun así, esto es un Mundial y cualquier pronóstico puede quedar en segundo plano cuando rueda la pelota. Por lo pronto, la Canarinha se medirá con Haití en Filadelfia con la misión de conseguir su primera victoria y dar un paso importante rumbo a la clasificación.

¿Cómo llega Brasil?

Raphinha, Brasil | NurPhoto/GettyImages

Brasil no enamoró en su estreno mundialista. El empate 1-1 ante Marruecos le permitió sumar su primer punto en el Grupo C, aunque el rendimiento estuvo lejos de convencer a Carlo Ancelotti. La Canarinha sufrió durante buena parte de la primera mitad y encontró la igualdad gracias a una genialidad de Vinícius Jr.

El DT fue autocrítico una vez finalizado el encuentro. "Creo que no empezamos bien el partido, el equipo estaba algo nervioso, perdimos muchas pelotas, muchos duelos. La primera parte no fue buena", expresó. Aun así, remarcó que el plantel mejoró durante la segunda etapa. "La Copa del Mundo no se gana en el primer partido", indicó.

Pensando en Haití, Ancelotti dejó abierta la puerta a modificaciones en el once titular. También recibió una noticia alentadora con la reincorporación de Neymar Jr. a los entrenamientos grupales luego de superar su lesión en la pantorrilla. Aunque su presencia desde el arranque no está garantizada, su regreso amplía las variantes ofensivas.

¿Cómo llega Haití?

Ricardo Ade, Haiti | Visionhaus/GettyImages

Haití cayó por 1-0 contra Escocia en su regreso a un Mundial después de 52 años. El resultado dejó a la selección caribeña sin puntos, aunque su actuación generó cierto optimismo ya que durante varios pasajes del encuentro llevó la iniciativa y dispuso de oportunidades para empatar.

El DT Sébastien Migné destacó la actuación de sus futbolistas pese a la derrota. "Estoy muy orgulloso de lo que mostraron los chicos esta noche. Fue una muy buena actuación, con buen fútbol", dijo. Además, mantuvo la confianza de cara a lo que viene y aseguró que Haití seguirá peleando por la clasificación hasta el último momento.

Pronóstico de la IA para Brasil vs Haití

Los modelos proyectan un partido favorable para Brasil. La diferencia de jerarquía y la necesidad de sumar de a tres a raiz del empate en el debut inclinan ampliamente los porcentajes hacia la Canarinha.

Brasil : los algoritmos le asignan alrededor de un 78% de probabilidades de quedarse con la victoria. Vini atraviesa un gran momento y la posible participación de Ney aumenta las opciones ofensivas del conjunto sudamericano.

: los algoritmos le asignan alrededor de un 78% de probabilidades de quedarse con la victoria. Vini atraviesa un gran momento y la posible participación de Ney aumenta las opciones ofensivas del conjunto sudamericano. Empate: aparece con un 15% de probabilidad. Para que ocurra, Haití necesitará repetir la solidez mostrada el sábado contra Escocia y aprovechar cada oportunidad que genere.

aparece con un 15% de probabilidad. Para que ocurra, Haití necesitará repetir la solidez mostrada el sábado contra Escocia y aprovechar cada oportunidad que genere. Haití: cuenta con aproximadamente un 7% de posibilidades de dar la sorpresa. El recuerdo de aquel triunfo 4-3 sobre una selección brasileña invitada en la Copa del Caribe de 1999 alimenta la ilusión de los Granaderos.

Recomendación de Apuesta (IA): la vía con mayor valor apunta al "Más de 3.5 goles". El historial entre Brasil y Haití tiene goleadas por 9-1, 6-0 y 7-1 en sus cruces previos. Como alternativa, "Brasil gana" y "Más de 2.5 goles" también queda bien respaldada.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

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