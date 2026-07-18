El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre España y Argentina

El esfuerzo, los altibajos, los entrenamientos y los viajes por Norteamérica tuvieron su recompensa. España y Argentina se enfrentarán este domingo para definir al campeón del Mundial 2026. La Roja buscará conquistar su segunda estrella, mientras que la Albiceleste sueña con el bicampeonato y la cuarta Copa del Mundo de su historia. Noventa minutos, o quizá algunos más, las separan del desenlace y una de las dos levantará el trofeo.

¿Cómo llega España?

Luis de la Fuente, España | JUAN MABROMATA/GettyImages

España afronta la final luego de vencer por 2-0 a Francia y completar uno de sus mejores partidos del Mundial. El equipo de Luis de la Fuente alcanzó esta instancia con una propuesta apoyada en el juego grupal y con futbolistas como Rodri y Lamine Yamal entre sus principales figuras. El DT, en la conferencia previa al duelo definitivo, pidió disfrutar la oportunidad de jugar por el título después de 16 años y valoró el camino recorrido por sus dirigidos.

Rodri reconoció la dificultad del rival y sostuvo que España deberá elevar más su rendimiento para quedarse con la Copa. "Contra Francia hicimos uno de nuestros mejores partidos como equipo; contra Argentina tenemos que hacerlo incluso mejor porque son los campeones", expresó. También elogió a Lionel Messi, aunque remarcó que la Albiceleste tiene recursos en todas sus líneas.

¿Cómo llega Argentina?

Lionel Scaloni, Argentina | Lars Baron/GettyImages

Argentina llega luego de vencer por 2-1 a Inglaterra con dos goles en los últimos minutos. Lionel Scaloni destacó el segundo tiempo realizado por sus jugadores y aseguró que el grupo se prepara de la misma manera que en los encuentros anteriores. El entrenador evalúa el estado de cada futbolista luego del viaje y no descartó cambios con Gonzalo Montiel y Rodrigo De Paul como opciones para ingresar.

Scaloni también señaló que ambas selecciones comparten una idea vinculada al uso de la pelota y evitó ponerle una carga especial al partido. "Necesitamos obtener nuestra mejor versión para intentar ganar", dijo. Lionel Messi, por su parte, afirmó que el plantel intentará disfrutar la final y elogió a Yamal antes del esperado cruce entre ambos.

Pronóstico de la IA para España vs Argentina

Los modelos anticipan una final extremadamente pareja, aunque España parte con una ligera ventaja por su rendimiento defensivo y la regularidad mostrada durante todo el Mundial. La Roja recibió apenas un gol en siete partidos, mientras que Argentina llega como el equipo con mayor producción ofensiva del torneo y con una capacidad extraordinaria para resolver encuentros en los minutos decisivos.

España : los algoritmos le otorgan alrededor de un 41% de probabilidades de ganar en los 90 minutos. El equipo de Luis de la Fuente atraviesa una racha de 37 partidos oficiales sin derrotas y cuenta con la defensa menos vencida del campeonato.

: los algoritmos le otorgan alrededor de un 41% de probabilidades de ganar en los 90 minutos. El equipo de Luis de la Fuente atraviesa una racha de 37 partidos oficiales sin derrotas y cuenta con la defensa menos vencida del campeonato. Empate: aparece cerca del 32%, una cifra considerable para una final entre las dos primeras selecciones del ranking.

aparece cerca del 32%, una cifra considerable para una final entre las dos primeras selecciones del ranking. Argentina: ronda el 27%, respaldada por los 19 goles que convirtió durante el torneo y por un Lionel Messi que suma ocho tantos y cuatro asistencias.

Recomendación de Apuesta (IA): el mercado "Menos de 2.5 goles" aparece como la alternativa con mayor valor. España permitió un único tanto en toda la competencia y su estructura defensiva redujo a Francia a muy pocas oportunidades en las semifinales. Argentina tiene un ataque poderoso, aunque podría encontrar menos espacios que en sus cruces anteriores.

Como opción complementaria, "Empate al descanso" también es interesante. La magnitud del partido y la disciplina defensiva española podrían producir una primera mitad cerrada.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT