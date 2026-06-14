El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre España y Cabo Verde

El Mundial 2026 ha comenzado, y los campeones de europa se alistan para afrontar su primer compromiso en la justa mundialista. La selección de España forma parte del Grupo H, junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Los dos grandes favoritos para ganar este grupo son, sin lugar a dudas, los dirigidos por Luis de la Fuente y los comandados por el maestro argentino, Marcelo Bielsa.

Sin embargo, en el fútbol cualquier cosa puede suceder. Sin irnos demasiado lejos, basta con recordar el arranque de la selección argentina en la copa del mundo de Qatar 2022. Todos imaginaron que arrancarían con un triunfo sencillo ante Arabia Saudita y terminaron perdiendo 2-1, obligándolos a cerrar de manera perfecta para avanzar a la siguiente ronda.

Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022 | Matthias Hangst/GettyImages

Para fortuna de Lionel Scaloni y sus dirigidos, las cosas se dieron bastante bien y terminaron convirtiéndose en flamantes campeones del mundo. No obstante, ese primer tropiezo sirve como enseñanza para otras escuadras que, al igual que los argentinos, podrían pecar de confiados, llevándose una derrota que condicione el resto de la competencia.

Uno de los duelos correspondientes a la jornada uno por el Grupo H, enfrenta a la selección de España y a la escuadra de Cabo Verde. Si la lógica se impone, los campeones de Europa sacarán el resultado sin mayor inconveniente.

Spain Team Press Conference - Fifa World Cup 2026 | Europa Press Sports/GettyImages

No obstante, al momento de intentar predecir un resultado existen muchos sesgos y factores humanos que pueden alterar la objetividad del pronóstico. Es por eso que hemos decidido preguntarle a la Inteligencia Artificial Gemini para que nos dé su pronóstico detallado para el duelo entre la selección de España y Cabo Verde. Esto fue lo que predijo:

España 2 - 0 Cabo Verde

Spain Training Session | Luciano Lima/GettyImages

Anotadores del partido: Mikel Oyarzabal y Dani Olmo.

Desarrollo del encuentro: victoria trabajada y sobria para España, con una posesión de pelota de hasta el 70%. No será una goleada escandalosa debido al orden caboverdiano, pero sí un triunfo sin mayores sobresaltos que le dará los primeros tres puntos a los campeones de Europa en el inicio de su aventura mundialista.

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