El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre Estados Unidos y Bélgica

Estados Unidos y Bélgica se miden este lunes 6 de julio en Seattle por uno de los duelos de los 8vos de final de la Copa del Mundo 2026.

El dueño de casa llega envalentonado y con la confianza por las nubes luego de una gran fase de grupos y de una sólida victoria en 8vos. Bélgica, con la ilusión de volver a meterse en los cuartos de final tal como lo hizo en Rusia 2018.

¿Cómo llega Estados Unidos?

Los dirigidos por Mauricho Pochettino arriban a este encuentro en su mejor momento. Nunca antes una selección estadounidense se plantó en un Mundial como en este, ni despertó el interés que ahora sí existe en su público.

Luego de quedar primera en el Grupo D por delante de Paraguay, Australia y Turquía, volvió a quedarse con el triunfo por 2 a 0 ante Bosnia Herzegovina con tantos de Balogun y Tillman. Precisamente el delantero no podrá ser de la partida por haber sido expulsado ante los bosnios.

USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Maja Hitij - FIFA/GettyImages

¿Cómo llega Bélgica?

El equipo de Rudi García se sintió fuera del Mundial por unos minutos cuando caía 2-0 ante Senegal en los 16vos de final. Pero un oportuno tanto de su goleador Romelu Lukaku seguido por otro de Youri Tielemans en los instantes finales llevaron el partido al alargue. Allí volvió a aparecer el volante del Aston Villa para de penal sellar una agónica y festejada victoria.

Los 'Diablos Rojos' cuenta con un plantel repleto de grandes jugadores de gran trayectoria y presente en Europa, pero a nivel colectivo no han mostrado su mejor versión. Deberán levantar el nivel si quieren dar el golpe ante el local.

Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Alex Grimm/GettyImages

Pronóstico de la IA para Estados Unidos vs Bélgica

Los modelos anticipan uno de los cruces más parejos de los octavos de final, con Estados Unidos apenas por delante por presente, localía y confianza acumulada durante el torneo.

Estados Unidos: los algoritmos le otorgan una probabilidad cercana al 54% de clasificación, en línea con las cuotas que lo colocan como ligero favorito para avanzar. El equipo ha mostrado intensidad, presión alta y un ataque dinámico, aunque tendrá una baja sensible: Folarin Balogun, autor de tres goles en el torneo, está suspendido por la expulsión sufrida ante Bosnia.

los algoritmos le otorgan una probabilidad cercana al de clasificación, en línea con las cuotas que lo colocan como ligero favorito para avanzar. El equipo ha mostrado intensidad, presión alta y un ataque dinámico, aunque tendrá una baja sensible: Folarin Balogun, autor de tres goles en el torneo, está suspendido por la expulsión sufrida ante Bosnia. Empate al cabo de los 90 minutos: aparece alrededor del 27% , una posibilidad fuerte por la paridad del cruce y porque Bélgica viene de sobrevivir a una eliminatoria muy exigente. Además, las cuotas del mercado 1X2 reflejan un escenario equilibrado, con Estados Unidos y Bélgica muy cerca y el empate como una alternativa real.

aparece alrededor del , una posibilidad fuerte por la paridad del cruce y porque Bélgica viene de sobrevivir a una eliminatoria muy exigente. Además, las cuotas del mercado 1X2 reflejan un escenario equilibrado, con Estados Unidos y Bélgica muy cerca y el empate como una alternativa real. Bélgica: ronda el 19% de triunfo en los 90 minutos, aunque sus opciones de clasificación son bastante más altas si logra llevar el partido a la prórroga o los penales. Su remontada ante Senegal mostró carácter, pero también dejó dudas defensivas importantes: concedió dos goles y necesitó reaccionar sobre el final para seguir en carrera.

Recomendación de Apuesta (IA): más que un partido de dominio claro, el escenario apunta a una eliminatoria con tramos de ida y vuelta. Estados Unidos tiene el impulso del local y una estructura colectiva muy trabajada, pero la ausencia de Balogun puede restarle pegada en el área. Bélgica, por su parte, cuenta con más experiencia individual y talento para castigar cualquier desajuste.



El “Estados Unidos clasifica” aparece como la opción más prudente, mejor que apostar únicamente por su victoria en los 90 minutos. También tiene valor el “Más de 2.5 goles”, ya que las cuotas lo marcan como un mercado fuerte y ambos equipos vienen de partidos con ocasiones claras. Como alternativa más específica, “Ambos equipos marcan: Sí” encaja con el perfil del duelo: Estados Unidos suele atacar con muchos hombres y Bélgica mostró poder de reacción, pero también fragilidad defensiva.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT