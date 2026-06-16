El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre Inglaterra y Croacia

Hay grupos más "sencillos" que otros en el Mundial; es cuestión de suerte a quién le toca cada uno. Los del Grupo L, precisamente, no pueden afirmar haberla tenido, ya que es uno de los grupos con selecciones que pueden hacer daño.

El primer partido enfrentará ni más ni menos que a Inglaterra y Croacia, dos equipos que tienen el potencial de llegar lejos. Los de Luka Modric ya lo demostraron en los últimos dos Mundiales, habiendo alcanzado el subcampeonato en 2018 y el tercer puesto en 2022. Los ingleses, por su parte, tendrán la revancha de aquella eliminación infartante en las semifinales de Rusia 2018, justamente contra los croatas.

¿Cómo llega Inglaterra?

Declan Rice, Inglaterra | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

Inglaterra llega al Mundial con cuentas pendientes. Thomas Tuchel tomó las riendas de una selección que lleva décadas persiguiendo una corona que se le escapa desde 1966 y decidió hacer cambios de raiz. Del equipo que cayó frente a Croacia en la semifinal de Rusia 2018 quedan muy pocos sobrevivientes, con Harry Kane, Jordan Pickford y John Stones como rostros principales de una generación que ahora gira alrededor de Jude Bellingham, Declan Rice y Bukayo Saka.

Los resultados de la previa mundialista no terminan de cerrar. En marzo empató 1-1 con Uruguay y perdió 1-0 frente a Japón en Wembley, aunque en los amistosos de junio le ganó 1-0 a Nueva Zelanda y goleó 3-0 a Costa Rica. Además, los Tres Leones completaron una clasificación prácticamente impecable.

La principal carta ofensiva sigue siendo Kane, autor de 61 goles con el Bayern Múnich durante la temporada 2025/26; aunque también llegan con una baja de último minuto por la lesión de Tino Livramento, reemplazado por Trevoh Chalobah. Tuchel intentó rebajar expectativas al señalar que existen selecciones con un recorrido ganador superior, aunque admitió que el grupo "se atreve a soñar".

¿Cómo llega Croacia?

Ivan Perisic, Croacia | Pixsell/MB Media/GettyImages

Croacia vuelve al Mundial respaldada por una reputación construida a base de actuaciones que van a quedar en el recuerdo. Finalista en 2018 y tercera en 2022, la selección de Zlatko Dalic todavía tiene buena parte de la experiencia que la convirtió en una especialista porque Modric, con 40 años, va a seguir guiando a un equipo que también tiene en sus filas a Mateo Kovacic, Ivan Perisic, Dominik Livakovic y Ante Budimir.

La preparación, al igual que la de los ingleses, fue agridulce. Los croatas derrotaron a Colombia y Eslovenia, aunque también cayeron frente a Brasil y Bélgica. Pese a ello, el grupo mantiene una confianza inquebrantable. "Respetamos a todos, pero no le tenemos miedo a nadie", dijo Modric. El capitán también recordó que Croacia no viajó a Norteamérica para completar el calendario. "Queremos competir", expresó.

Pronóstico de la IA para Inglaterra vs Croacia

Los modelos proyectan un partido muy cerrado entre dos selecciones acostumbradas a convivir con la presión de este tipo de competiciones. Inglaterra está ligeramente por delante consecuencia de

el talento de una generación que acumula experiencia en las principales competiciones europeas y la producción goleadora de Kane.

Inglaterra : los algoritmos le asignan alrededor de un 46% de probabilidades de quedarse con la victoria. La calidad individual de Kane, Bellingham, Rice y Saka inclina la balanza a su favor.

: los algoritmos le asignan alrededor de un 46% de probabilidades de quedarse con la victoria. La calidad individual de Kane, Bellingham, Rice y Saka inclina la balanza a su favor. Empate: ronda el 30%. Los cruces entre estos dos planteles suelen ofrecer marcadores ajustados y Croacia ha construido buena parte de su prestigio precisamente en partidos de este tipo.

ronda el 30%. Los cruces entre estos dos planteles suelen ofrecer marcadores ajustados y Croacia ha construido buena parte de su prestigio precisamente en partidos de este tipo. Croacia: aparece cerca del 24%. Su experiencia mundialista, la vigencia de Modric y la solidez competitiva que viene mostrando desde hace años la convierten en un rival capaz de complicar a cualquiera.

Recomendación de Apuesta (IA): el camino principal es el "Menos de 2.5 goles". Inglaterra llega con una estructura muy difícil de vulnerar y Croacia suele sentirse cómoda en partidos largos, cerrados y de marcador corto.

Como alternativa, la victoria de Inglaterra también aparece con valor, especialmente si Kane logra transformar alguna de las pocas chances que probablemente entregue el partido.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT