El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre Noruega y Senegal

La segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026 ofrecerá un atractivo duelo entre dos selecciones que sueñan con avanzar a los octavos de final. Noruega y Senegal se enfrente este lunes 22 de junio en New Jersey en un duelo decisivo pensando en la clasificación a los 16vos de final.

Los noruegos buscan regresar a la fase de eliminación directa por primera vez desde su última participación en Francia 1998 (cayeron con Italia en 8vos), mientras que Senegal necesita sumar para llegar con posibilidades al último partido.

¿Cómo llega Noruega?

Los escandinavos comenzaron su participación mundialista con una valiosa victoria por 4-1 sobre Irak en su regreso a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia. El gran protagonista fue Haaland, autor de un doblete en su debut mundialista. Los otros goles llegaron por intermedio de Leo Østigård y Aymen Hussein en contra.

Más allá de la amplitud del marcador, el conjunto dirigido por Ståle Solbakken dejó algunas dudas defensivas y no siempre logró llevar el control del partido. Irak incluso encontró el empate parcial mediante Aymen Hussein y le generó problemas durante varios pasajes del encuentro. La jerarquía de Haaland terminó marcando la diferencia, pero deberá corregir ciertas desatenciones ante un rival como Senegal.

Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026 | Mark Smith/ISI Photos/GettyImages

¿Cómo llega Senegal?

Los Leones de la Teranga cayeron 3-1 ante Francia, en un resultado un tanto abultado para lo que se vio dentro del campo. El conjunto africano compitió de igual a igual frente a uno de los máximos candidatos al título, generó ocasiones claras e incluso estuvo cerca de adelantarse antes del descanso. La diferencia, tal como ocurrió con Noruega ante Irak, fue la calidad de los atacantes rivales.

France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Pronóstico de la IA para Noruega vs Senegal

Los modelos anticipan un partido muy equilibrado entre dos selecciones con estilos diferentes pero con argumentos sólidos para aspirar a los 16vos de final. Noruega intentará apoyarse en la sociedad entre Haaland y Martin Ødegaard para asumir el protagonismo, mientras que Senegal buscará explotar su potencia física, la experiencia de Mané y la velocidad de sus transiciones.

Noruega : los algoritmos la sitúan ligeramente por delante, con una probabilidad cercana al 44%, impulsada por el impacto ofensivo de Haaland, su victoria en la primera jornada y el hecho de contar con una de las mejores generaciones de futbolistas de su historia.

: los algoritmos la sitúan ligeramente por delante, con una probabilidad cercana al 44%, impulsada por el impacto ofensivo de Haaland, su victoria en la primera jornada y el hecho de contar con una de las mejores generaciones de futbolistas de su historia. Empate : aparece alrededor del 29%, una posibilidad muy real teniendo en cuenta que ambos equipos necesitan puntuar y que se trata de dos selecciones físicamente intensas que suelen conceder poco espacio en partidos importantes.

: aparece alrededor del 29%, una posibilidad muy real teniendo en cuenta que ambos equipos necesitan puntuar y que se trata de dos selecciones físicamente intensas que suelen conceder poco espacio en partidos importantes. Senegal: ronda el 27%, respaldada por la buena imagen mostrada frente a Francia y por una plantilla con experiencia mundialista que ya sabe lo que es competir contra rivales de primer nivel.

Recomendación de Apuesta (IA): todo apunta a un encuentro abierto, con ocasiones para ambos equipos y una intensidad elevada desde el comienzo. Tanto Noruega como Senegal cuentan con atacantes capaces de marcar diferencias incluso cuando el juego colectivo no fluye.

El "Ambos equipos marcan: Sí" aparece como una de las opciones más atractivas, acompañado por el "Más de 2.5 goles", considerando que Noruega anotó cuatro tantos en su debut y que Senegal generó suficientes oportunidades ante Francia como para merecer más de un gol.

Como alternativa más conservadora, "Noruega empate apuesta no válida" también presenta valor por el ligero favoritismo que le otorgan los modelos.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT.