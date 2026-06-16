El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre Portugal y RD Congo

Este miércoles el Grupo K hará su debut en el Mundial 2026 y el primer partido que nos presenta será nada más y nada menos que el de la selección de Portugal de Cristiano Ronaldo contra RD Congo. Los dirigidos por Roberto Martínez aparecen entre los equipos favoritos del público para firmar una gran actuación en la Copa del Mundo y terminar la fase de grupos en los primeros puestos, aunque para eso todavía queda un largo camino por recorrer y el desafío recién comienza.

¿Cómo llega Portugal?

Bruno Fernandes, Portugal | DeFodi Images/GettyImages

Los lusos llegan a Houston como uno de los principales candidatos para coronarse campeones y con un plantel que está repleto de nombres de jerarquía. La conquista de la Nations League el año pasado por penales contra España no hizo más que alimentar la ilusión de levantar su primera Copa del Mundo. Bruno Fernandes, de hecho, habló de las aspiraciones de la selección. "El sueño es ser campeón del mundo", dijo.

Cristiano volverá a acaparar buena parte de la atención ya que se convertirá en el primer portugués en haber disputado seis Mundiales. A su alrededor no está solo, ya que entre sus compañeros están Vitinha, Bernardo Silva, Nuno Mendes, Joao Neves y Rúben Dias, por solo nombrar unos cuantos. Para sumarle a las aspiraciones que tienen, Vitinha incluso se permitió imaginar una hipotetica final. "Si me dices que hay un Portugal-Argentina en la final, yo lo firmo", expresó el mediocampista del PSG.

La preparación sufrió un contratiempo por las condiciones meteorológicas en Houston, que impidieron completar una práctica prevista para la jornada previa al debut. Aun así, el plantel mantuvo la planificación general y apunta a iniciar este largo recorrido con tres puntos en el bolsillo frente a una selección africana que vuelve al Mundial después de cinco décadas.

¿Cómo llega RD Congo?

Aaron Wan-Bissaka, RD Congo | NurPhoto/GettyImages

La República Democrática del Congo también convivió con el mismo problema climático y tuvo que abandonar su entrenamiento por amenaza de tormenta. El equipo regresó al hotel sin completar la sesión prevista y espera llegar en condiciones para el estreno mundialista.

El conjunto africano obtuvo su clasificación mediante el repechaje intercontinental, donde Axel Tuanzebe marcó el tanto que eliminó a Jamaica en el tiempo suplementario. Además, en los amistosos previos registró un empate sin goles contra Dinamarca y una caída por 2 a 1 ante Chile.

Pronóstico de la IA para Portugal vs RD Congo

Los modelos proyectan un estreno favorable para Portugal gracias a la diferencia de jerarquía entre los planteles y al altísimo nivel ofensivo que mostraron los dirigidos por Martínez durante las eliminatorias y los amistosos. RD Congo llega con ilusión por su regreso mundialista, aunque sus registros ofensivos invitan a pensar en una tarde complicada frente a una de las selecciones europeas con mayor talento.

Portugal : los algoritmos la sitúan alrededor del 68% de probabilidades de quedarse con el triunfo, respaldada por una racha positiva, un plantel repleto de figuras y una producción goleadora muy elevada durante los últimos compromisos.

: los algoritmos la sitúan alrededor del 68% de probabilidades de quedarse con el triunfo, respaldada por una racha positiva, un plantel repleto de figuras y una producción goleadora muy elevada durante los últimos compromisos. Empate: aparece cerca del 20%, una cifra vinculada a la posibilidad de que el conjunto africano logre sostener el resultado durante buena parte del encuentro y cierre espacios.

aparece cerca del 20%, una cifra vinculada a la posibilidad de que el conjunto africano logre sostener el resultado durante buena parte del encuentro y cierre espacios. Uzbekistán: ronda el 12% de opciones de dar la sorpresa, apoyada en su disciplina táctica y en el envión de volver a disputar una Copa del Mundo después de 52 años.

Recomendación de Apuesta (IA): el camino con mayor valor apunta a una victoria de Portugal acompañada por un partido con goles. La diferencia entre planteles y la facilidad de los lusos para generar situaciones favorecen el mercado de "Portugal gana" y "Más de 2.5 goles". Como alternativa interesante, Portugal anota primero también está bien respaldada.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT