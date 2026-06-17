El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre Uzbekistán y Colombia

Llegó el día en el que Colombia vuelve a la Copa del Mundo después de ocho años de ausencia. En esta oportunidad le toca compartir grupo con la imponente Portugal, RD Congo y sus rivales en este debut mundialista, Uzbekistán. La cita será en México, más precisamente en el Estadio Azteca, donde James Rodríguez, Luis Díaz y compañía buscarán comenzar el recorrido con el pie derecho.

¿Cómo llega Colombia?

Luis Diaz, Colombia | Getty Images/GettyImages

Colombia vuelve al Mundial después de su ausencia en Qatar 2022. El ciclo de Néstor Lorenzo consolidó a la Tricolor como una selección competitiva dentro de Sudamérica y la clasificación llegó con un tercer puesto en las eliminatorias, a un punto de Ecuador.

El gran estandarte sigue siendo James. A sus 34 años, el capitán va por otra cita mundialista y tiene la intención de recuperar el protagonismo que tuvo en Brasil 2014. Lorenzo lo respaldó en la previa. "James llega bien, ha ido creciendo en la parte de rendimiento físico", expresó el DT argentino.

Junto a él está nada más y nada menos que Díaz, una de las cartas ofensivas más peligrosas del torneo. El goleador del Bayern Múnich llega después de una temporada brillante en Europa y disputará su primer Mundial. Colombia sabe que parte como favorita, aunque Lorenzo evitó cualquier exceso de confianza. "Los mundiales nos están demostrando que no hay equipos pequeños, no hay que subestimar a nadie", dijo.

¿Cómo llega Uzbekistán?

Abdukodir Khusanov, Uzbekistan | ANP/GettyImages

Uzbekistán es debutante y quiere ilusionarse con pasar la fase de grupos. Los dirigidos por Fabio Cannavaro terminaron segundos en el Grupo A de las eliminatorias asiáticas con seis victorias, tres empates y una derrota, por delante de selecciones como Emiratos Árabes Unidos y Qatar. La clasificación quedó asegurada con una fecha de anticipación.

La selección uzbeka se sostiene sobre una estructura táctica muy trabajada. Cannavaro suele utilizar una línea de tres defensores y un bloque compacto que busca aprovechar las transiciones y la pelota parada. Eldor Shomurodov lidera el ataque, Abdukodir Khusanov aporta jerarquía desde la zaga y Abbosbek Fayzullaev representa una de las piezas creativas del equipo. "No tenemos que tenerle miedo a nadie", expresó Cannavaro antes del debut.

Pronóstico de la IA para Uzbekistán vs Colombia

Los modelos proyectan un encuentro favorable para Colombia, aunque bastante menos sencillo de lo que muchos imaginan. Uzbekistán tiene buena organización defensiva y futbolistas capaces de competir en los duelos individuales. Aun así, la diferencia de talento en ataque y la experiencia internacional de la Tricolor inclinan la balanza hacia el conjunto sudamericano.

Uzbekistán : ronda el 14% de probabilidades. Su opción pasa por sostener el orden defensivo, aprovechar alguna acción de pelota parada y convertir el encuentro en una batalla de pocos goles.

: ronda el 14% de probabilidades. Su opción pasa por sostener el orden defensivo, aprovechar alguna acción de pelota parada y convertir el encuentro en una batalla de pocos goles. Empate: aparece cerca del 24%, especialmente por la disciplina táctica de Uzbekistán y su capacidad para cerrar espacios durante largos tramos del partido.

aparece cerca del 24%, especialmente por la disciplina táctica de Uzbekistán y su capacidad para cerrar espacios durante largos tramos del partido. Colombia: los algoritmos le asignan alrededor de un 62% de probabilidades de quedarse con la victoria, impulsada por el buen momento de Díaz, la conducción de James y una plantilla acostumbrada a competir contra rivales de máxima jerarquía.

Recomendación de Apuesta (IA): la Tricolor debería asumir la iniciativa desde el comienzo y generar suficientes ocasiones para marcar diferencias. Uzbekistán tiene herramientas para complicar durante varios pasajes del encuentro, aunque el talento ofensivo colombiano parece suficiente para iniciar el Mundial con tres puntos. La apuesta más recomendada es "Colombia gana".

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT