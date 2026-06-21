El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Francia vs Irak

La segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026 tendrá como protagonistas a Francia e Irak, dos selecciones que comenzaron el torneo con resultados muy distintos y que afrontan realidades opuestas. El encuentro tendrá lugar este lunes 22 de junio y puede sellar la clasificación de Les Bleus a los 16vos de final, mientras que los iraquíes necesitan sumar para mantenerse con vida en la competencia.

Todas las miradas estarán puestas en Kylian Mbappé, quien inició su participación mundialista con un doblete y volvió a demostrar por qué es uno de los futbolistas más determinantes del planeta. Del otro lado, Irak buscará apoyarse en el liderazgo de Aymen Hussein, autor del único gol de su selección en la primera jornada y principal referencia ofensiva del equipo.

¿Cómo llega Francia?

El equipo de Deschamps debutó con una victoria por 3-1 sobre Senegal en un partido mucho más parejo de lo que se especulaba y en el que recién pudo imponer su jerarquía en el segundo tiempo. Michael Olise abrió con una espectacular asistencia el cerrojo de la defensa africana y Mbappé se encargó del resto.

Capítulo aparte para el delantero del Real Madrid, quien firmó un doblete y lideró una ofensiva que también contó con el aporte de Bradley Barcola. Más allá de algunas dudas defensivas mostradas en ciertos tramos del encuentro, Les Bleus dejaron claro que poseen uno de los ataques más peligrosos del torneo y reforzaron su condición de candidatos al título.

France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026 | Hannah Peters - FIFA/GettyImages

¿Cómo llega Irak?

Los Leones de Mesopotamia comenzaron su aventura mundialista con una derrota por 4-1 frente a Noruega. El conjunto asiático logró competir durante buena parte del primer tiempo e incluso encontró el empate parcial gracias a Aymen Hussein, pero terminó sufriendo la contundencia ofensiva de Erling Haaland y compañía.

Más allá del resultado, Irak dejó algunas señales positivas en determinados momentos del partido, especialmente cuando logró presionar alto y atacar con velocidad. Sin embargo, también evidenció problemas defensivos que fueron castigados con dureza por los escandinavos. Ante una selección del nivel de Francia, necesitará mejorar considerablemente en ambas áreas para aspirar a sumar puntos. Una nueva derrota podría dejarlo eliminado del torneo.

U.S.-BOSTON-FOOTBALL-FIFA WORLD CUP-GROUP I-NOR VS IRQ | Xinhua News Agency/GettyImages

Pronóstico de la IA para Francia vs Irak

Los modelos anticipan un partido claramente favorable para Francia. La diferencia de talento individual, profundidad de plantel y experiencia internacional entre ambas selecciones es una de las más marcadas de toda la segunda fecha. Además, el conjunto dirigido por Didier Deschamps mostró en su debut que puede resolver partidos complicados gracias a la calidad de sus atacantes.

Francia : los algoritmos la sitúan como amplia favorita con una probabilidad cercana al 78%, respaldada por una plantilla repleta de figuras, un debut victorioso y una producción ofensiva que volvió a ubicarla entre las selecciones más peligrosas del campeonato.

: los algoritmos la sitúan como amplia favorita con una probabilidad cercana al 78%, respaldada por una plantilla repleta de figuras, un debut victorioso y una producción ofensiva que volvió a ubicarla entre las selecciones más peligrosas del campeonato. Empate : aparece alrededor del 15%, principalmente porque los partidos mundialistas suelen presentar escenarios impredecibles y porque Francia podría gestionar esfuerzos si consigue adelantarse rápidamente en el marcador.

: aparece alrededor del 15%, principalmente porque los partidos mundialistas suelen presentar escenarios impredecibles y porque Francia podría gestionar esfuerzos si consigue adelantarse rápidamente en el marcador. Irak: ronda el 7%, sostenida por el entusiasmo de una selección que aún conserva opciones matemáticas de clasificación y que mostró capacidad para generar peligro en algunos pasajes frente a Noruega.



Recomendación de Apuesta (IA): todo apunta a un encuentro dominado por Francia desde la posesión y la generación de ocasiones. Irak probablemente plantee un bloque defensivo bajo e intente aprovechar transiciones rápidas o acciones a balón parado.

El "Francia gana" aparece como una de las opciones más sólidas de toda la jornada, acompañado por el "Más de 2.5 goles", teniendo en cuenta la capacidad ofensiva francesa y las dificultades defensivas que mostró Irak en su estreno. También presenta valor el mercado "Kylian Mbappé marca en cualquier momento", después de su doblete frente a Senegal y considerando el volumen de ocasiones que suele generar el ataque francés.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT.