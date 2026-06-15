El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Francia vs Senegal

La selección de Francia iniciará mañana martes su participación en el Mundial 2026 ante Senegal, en el encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo I de la fase de grupos.

El partido se disputará en el MetLife Stadium y marcará el comienzo del camino de una selección francesa que llega con la presión de confirmar su condición de candidata al título.

Saudi Arabia v Senegal - International Friendly | Ronald Cortes/GettyImages

Senegal quiere repetir una hazaña inolvidable

Más de dos décadas después, ambos seleccionados vuelven a cruzarse en una Copa del Mundo: la referencia inevitable es el Mundial de Corea-Japón 2002, cuando Senegal protagonizó una de las mayores sorpresas de la historia de la competición al derrotar 1-0 a Francia en el partido inaugural. Aquella victoria marcó el debut mundialista de los africanos y significó el inicio de una campaña histórica que los llevó hasta los cuartos de final.

¿Cómo llega Francia?

Pese al enorme potencial de su plantel, el conjunto europeo no dejó las mejores sensaciones durante los amistosos previos al torneo. La derrota por 2-1 frente a Costa de Marfil y la victoria 3-1 ante Irlanda del Norte generaron algunas dudas sobre el funcionamiento colectivo, por lo que el debut aparece como una oportunidad ideal para despejar interrogantes.

La profundidad de su plantel, la jerarquía individual de figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise le otorgan una ventaja importante frente a un rival siempre competitivo.

¿Cómo llega Senegal?

Del otro lado está una Senegal que también llega al Mundial con cuentas pendientes. El seleccionado africano mostró un rendimiento irregular en su preparación, con una derrota ante Estados Unidos por 3-2 y un empate sin goles frente a Arabia Saudí, resultados que dejaron cierta preocupación de cara al estreno.

Aún así, los africanos mantienen una base experimentada liderada por Sadio Mané, Kalidou Koulibaly y Édouard Mendy, y llegan con argumentos para complicar el partido.

Pronóstico de la IA para el Francia vs Senegal

La inteligencia artificial proyecta un encuentro equilibrado durante gran parte del desarrollo, con Senegal aprovechando su potencia física y velocidad para generar peligro. No obstante, la mayor calidad ofensiva francesa debería marcar la diferencia en los momentos decisivos.

Francia: Los modelos predictivos la señalan como la principal favorita para quedarse con la victoria. La jerarquía internacional de su plantel y la experiencia acumulada en grandes torneos le otorgan entre un 60% y un 62% de probabilidades de sumar los tres puntos.

Los modelos predictivos la señalan como la principal favorita para quedarse con la victoria. La jerarquía internacional de su plantel y la experiencia acumulada en grandes torneos le otorgan entre un 60% y un 62% de probabilidades de sumar los tres puntos. Empate: Aunque los de Didier Deschamps parten con ventaja, los algoritmos consideran que un reparto de puntos no sería una sorpresa. La solidez defensiva de Senegal y las dudas que dejaron ambos equipos en sus amistosos de preparación elevan las opciones de igualdad hasta una franja cercana al 24%.

Aunque los de Didier Deschamps parten con ventaja, los algoritmos consideran que un reparto de puntos no sería una sorpresa. La solidez defensiva de Senegal y las dudas que dejaron ambos equipos en sus amistosos de preparación elevan las opciones de igualdad hasta una franja cercana al 24%. Senegal: Los Leones de Teranga aparecen como el equipo con menos probabilidades de ganar, aunque mantienen opciones reales de dar el golpe. Su antecedente histórico ante Francia en los Mundiales y su capacidad física y competitiva les otorgan alrededor de un 15% de posibilidades de llevarse la victoria.

Recomendación de Apuesta (IA): Los algoritmos consideran que el valor en el mercado de "Ambos equipos marcarán" ofrece una de las oportunidades más interesantes para este partido.

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