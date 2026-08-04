El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido LAFC vs Chivas

La primera jornada de la Leagues Cup 2026 nos entregará un partido entre dos pesos pesados de la MLS y la Liga MX: el LAFC vs Chivas de Guadalajara. El conjunto angelino se encuentra en segundo lugar de la Conferencia Oeste con 34 puntos, empatado con el Vancouver Whitecaps. El cuadro dirigido por Marc Dos Santos suma diez victorias, cuatro empates y solamente cinco derrotas en la temporada 2026 del futbol estadounidense.

El Rebaño Sagrado, por su parte, ha tenido un arranque irregular en el Apertura 2026 de la Liga MX. La escuadra de Gabriel Milito se encuentra en el puesto 12 después de tres jornadas. Los rojiblancos registran un triunfo, un empate y una derrota. A pesar del arranque incierto, Chivas fue uno de los mejores equipos el semestre pasado y base de la selección mexicana en el Mundial, por lo que se espera una mejora en su rendimiento.

El LAFC cuenta en su plantilla con figuras de clase mundial como Hugo Lloris y Heung-min Son, además de futbolistas de gran nivel como Denis Bouanga y el venezolano David Martínez.

Vancouver Whitecaps FC v Los Angeles Football Club | Elizabeth Ruiz Ruiz/GettyImages

El Guadalajara, por su parte, puede presumir de jugadores como los mundialistas Armando González, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Raúl Rangel y Luis Romo, además de elementos como Jordan Carrillo y Bryan González.

LAFC saldrá como favorito ante Chivas, según la IA

De acuerdo con el pronóstico de la Inteligencia Artificial Gemini, el conjunto de Los Ángeles saldrá como favorito ante el Rebaño Sagrado. El LAFC tiene una probabilidad de triunfo del 44%, mientras que Chivas cuenta con el 29% de probabilidad de victoria. Finalmente, la probabilidad de empate es del 27%. En caso de que el duelo termine igualado en los 90 minutos, el ganador del mismo será definido a través de la tanda de penaltis.

Chivas v FC Juarez - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

El partido entre LAFC y Chivas se llevará a cabo el miércoles 5 de agosto en el BMO Stadium de Los Ángeles, California.