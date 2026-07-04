El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido México vs Inglaterra

Tuvieron que pasar 60 años para que la selección de México consiguiera su revancha frente a la selección de Inglaterra en un Copa del Mundo. Fue en 1966 en el Mundial de Inglaterra que en la fase de grupos del Grupo 1, la anfitriona se despachara a México 2-0 en el Wembley Stadium.

Hasta la fecha ha sido el único partido oficial de nueve ocasiones en que se han enfrentado. Donde el dominio ha sido británico con seis triunfos por dos empates y dos victorias de México.

El juvenil Gilberto Mora y el portero Raúl Rangel podrían marcar diferencia para el tricolor. Mientras que, por Inglaterra Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka son los futbolistas con mayor capacidad para decidir el encuentro.

Inglaterra intentará controlar la posesión con Jude Bellingham y Declan Rice, mientras que México buscará transiciones rápidas con Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

El compromiso de octavos de final en la Copa del Mundo 2026 será en el Estadio Ciudad de México este domingo 5 de julio a las 20:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (México) y 01:00 horas (España).

El enfrentamiento entre ambos será muy emocionante, por esa razón le hemos pedido a la Inteligencia Artificial de ChatGPT su pronóstico para este juego entre los coanfitriones e ingleses.

La IA confía en la clasificación de México a cuartos de final

México Mundial 2026 | Jam Media/GettyImages

Según el pronóstico de la Inteligencia Artificial de ChatGPT, en los octavos de final el equipo de Javier Aguirre daría un golpe sobre la mesa y pasaría de ronda dejando eliminado a la selección inglesa.

Según su opinión, será uno de los mejores partidos de los octavos de final. México llega con mucha confianza tras eliminar a Ecuador por 2-0, mientras que Inglaterra sufrió más de lo esperado para remontar a RD Congo por 2-1 gracias a un doblete de Harry Kane.

Cree que Inglaterra tiene una plantilla con más profundidad y experiencia en grandes torneos, pero México atraviesa un gran momento, acumula cuatro victorias consecutivas sin recibir goles y jugará con el apoyo de más de 80,000 aficionados en su estadio. Ese factor podría equilibrar el duelo y darle una ligera ventaja emocional si el partido llega hasta los penales.

Las probabilidades que la IA dio para este juego fueron de 40% para el triunfo de los aztecas, 35% para el empate y/o prórroga y 25% de opciones para los británicos.

Pronóstico: México 1-1 Inglaterra (México gana 5-4 en penales)