El PSG acelera para blindar a Luis Enrique

Tras conquistar la primera Champions League de la historia del club la temporada pasada, el Paris Saint-Germain no quiere dejar lugar a dudas y busca consolidar el proyecto de Luis Enrique al frente del equipo a largo plazo.

Un proyecto con continuidad asegurada

Aunque su acuerdo contractual está vigente hasta 2027, la dirigencia parisina ya trabaja en la extensión del vínculo con el entrenador español, con la idea de ofrecerle una renovación por dos temporadas más, con opción a una tercera, lo que llevaría su continuidad hasta 2029 o incluso 2030.

Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | DeFodi Images/GettyImages

El nuevo acuerdo no solo apunta a extender la asociación entre el club y el técnico, sino también a jerarquizar su lugar dentro del fútbol mundial. Actualmente, Luis Enrique percibe cerca de 12 millones de euros brutos por año, pero la propuesta incluiría un aumento salarial significativo con un incremento que superaría el 50%.

Esa cifra sería suficiente para posicionarlo en el selecto grupo de entrenadores mejor remunerados internacionalmente, junto a nombres como Diego Simeone, Pep Guardiola y Simone Inzaghi; más allá de lo económico, desde la institución consideran que se trata de un reconocimiento lógico al impacto que tuvo desde su llegada en 2023.

De un equipo acostumbrado a depender de individualidades, el PSG pasó a ser un conjunto sólido, con una idea de juego clara y protagonismo colectivo. Bajo su conducción, el club no solo conquistó la Champions, sino que acumuló múltiples títulos y logró una regularidad inédita en Europa.

🚨 Luis Enrique: “For me, it's a trap match tomorrow night”.



“We won the first match, everyone says you we were superior. Maybe that's true, but football moves fast, you have to prepare for the next match in the same way”. pic.twitter.com/Q1Qgp17ndd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2026

Las conversaciones entre ambas partes ya están en curso y, aunque no hay urgencias, el optimismo es total desde el club. El entrenador se siente cómodo en la capital francesa y tiene decidido continuar, mientras que la comisión directiva lo considera indispensable para sostener el nivel competitivo en un futuro inmediato, de cara a la próxima temporada.

Con el equipo nuevamente en instancias decisivas de la Champions League y la posibilidad de seguir haciendo historia en el plano internacional, todo indica que la confirmación de la renovación será en cuestión de tiempo.

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