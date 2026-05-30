El PSG es campeón de la Champions League tras vencer al Arsenal en penales

Las finales suelen poner a prueba hasta a los deportistas más laureados de la historia y la Champions League 2025/26 no fue la excepción.

Budapest fue testigo de una definición de locos entre el PSG y el Arsenal, dos equipos que llegaron con argumentos suficientes para quedarse con la Orejona. Uno con el sueño del bicampeonato y otro invicto desde el inicio de la competencia. Después de 120 minutos de idas y vueltas, el Paris Saint Germain terminó imponiéndose en la tanda de penales y levantó el trofeo por segundo año consecutivo.

El encuentro comenzó de la mejor manera para los Gunners. Apenas habían transcurrido cinco minutos cuando Kai Havertz, una de las sorpresas en la alineación inicial por encima de Viktor Gyökeres, apareció para abrir el marcador. El alemán respondió a la confianza de Mikel Arteta con el 1-0 y le dio tranquilidad al Arsenal en el arranque.

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Durante la primera mitad, el conjunto inglés mostró una versión muy sólida. Protegió su área, como venían haciendo a lo largo de toda la temporada, pero también encontró espacios para molestar a la defensa parisina. Los de Luis Enrique, por su parte, tuvieron más dificultades para encontrar asociaciones en ataque y se marcharon al descanso por debajo en el marcador.

La segunda parte presentó la otra cara de la moneda. Los franceses salieron con otra actitud y comenzaron a dominar en campo rival. Khvicha Kvaratskhelia ganó protagonismo con el paso de los minutos y encontró en Ousmane Dembélé a su principal socio ofensivo.

La jugada que cambió la final llegó a los 62 minutos. El georgiano combinó con el ganador del Balón de Oro, ingresó al área y quedó por delante de Cristhian Mosquera. El defensor español intentó intervenir y terminó derribándolo. El árbitro señaló penal de inmediato y, luego de una revisión del VAR, mantuvo su decisión.

Dembélé tomó la responsabilidad desde los 11 metros y su remate de derecha engañó por completo a David Raya, que eligió el lado opuesto.

Paris Saint-Germain v Arsenal - UEFA Champions League - Final - Puskas Arena | Nick Potts - PA Images/GettyImages

La acción también generó reclamos por parte de los futbolistas del PSG. Mosquera ya estaba amonestado y una segunda tarjeta amarilla que hubiera significado su expulsión. El colegiado decidió no mostrarla y Arteta actuó de inmediato. A los pocos instantes retiró al defensor e hizo ingresar a Jurrien Timber para evitar mayores inconvenientes.

La final de la Champions League tuvo una definición dramática

Con el marcador igualado, los dos equipos buscaron el gol que evitara la prórroga. La oportunidad más importante llegó en los instantes finales, cuando Bradley Barcola quedó muy cerca del arco. La posición y el ángulo terminaron jugando en su contra y la acción no alteró el resultado.

El empate llevó la final al tiempo suplementario. Durante los 30 minutos adicionales, franceses e ingleses pusieron a trabajar a los arqueros, que respondieron cada vez que fueron exigidos. Ninguno logró romper la igualdad y el título terminó resolviéndose desde el punto penal.

Después de una serie de penaltis dramática y cardíaca, ambos equipos se fueron a la muerte súbita. El defensa Gabriel Magalhães erró su disparo y los parisinos se impusieron 4-3 en los penales para coronarse bicampeones de la Champions League.

De esta manera, el Paris Saint Germain se convirtió en el tercer equipo en toda la historia que logra ganar tanto el título de liga como la Copa de Europa/UEFA Champions League en temporadas consecutivas, después del Real Madrid, en las temporadas 1956-57 y 1957-58, y el Ajax, en las temporadas 1971-72 y 1972-73.