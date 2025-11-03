¿El PSG está interesado en fichar a Lamine Yamal en el corto plazo?

Lamine Yamal se ha consolidado como uno de los mejores jugadores del mundo en los últimos dos años, habiendo debutado con el Barcelona en abril de 2023 a la edad de solo 15 años. El subcampeón del Balón de Oro de 2025 tiene la calidad suficiente para jugar en cualquier equipo, y constantemente se rumorea que el Paris Saint-Germain está interesado. Sin embargo, no parece haber fundamento en las nuevas especulaciones de que el actual campeón de Europa esté ansioso por llevar a Yamal a la capital francesa.

Desde que convirtió a Neymar y Kylian Mbappé en los dos jugadores más caros de la historia en 2017 y 2018, respectivamente, y contrató a Lionel Messi como agente libre en 2021, el PSG ha adoptado un enfoque diferente en su estrategia de construcción de plantilla. Las tres megaestrellas se han marchado del Parque de los Príncipes y un equipo renovado con énfasis en el esfuerzo colectivo, en lugar del brillo individual, ha prosperado.

Por esa razón, parece que tanto el director deportivo Luis Campos como el entrenador Luis Enrique tienen poco interés en fichar a Yamal en este momento. Esa información fue transmitida por el periodista Fabrice Hawkins, considerado una fuente confiable dentro del fútbol francés.

“Contratar a Yamal iría en contra de algunos de los planes que están implementando”, dijo durante una aparición en el canal de YouTube Aliotalk. “Si mañana tuvieran que ir a por Yamal, costaría más de 200 millones de euros. A ese precio, y considerando la plantilla actual del PSG, ¿van a por Yamal? No lo creo en absoluto.”

FC Barcelona v Elche - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

La fallida oferta del PSG por Lamine Yamal en 2024

En octubre de 2024, tras la épica actuación de Yamal en el camino de España hacia la victoria en la Eurocopa, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, afirmó que había rechazado una oferta de 250 millones de euros, lo que habría sido una tarifa de traspaso récord mundial.

Pedri and Lamine Yamal in the FIFPRO World XI #World11 pic.twitter.com/yPdkW5AxmW — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 3, 2025

El mes siguiente, el asesor principal del Barcelona, Enric Masip, dijo a El Chiringuito en España que la supuesta oferta "vino de Francia", señalando aparentemente al PSG. Sin embargo, a través de un informe de la publicación francesa L’Équipe, el PSG negó enérgicamente las afirmaciones.