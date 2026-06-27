Mientras el mundo del fútbol disfruta la Copa del Mundo 2026, los clubes trabajan a destajo por mejorar sus planteles de cara a la próxima temporada. El París Saint-Germain, bicampeón de la UEFA Champions League, no es la excepción.

Según informó Fabrizio Romano, los dirigidos por Luis Enrique encabezan la carrera por Maghnes Akliouche, talentoso extremo derecho del AS Mónaco. El futbolista viene de tener una grandísima temporada y está disputando el Mundial en Norteamérica con su selección.



🚨🇫🇷 EXCL: Paris Saint-Germain are leading the race ahead of two Premier League clubs for Maghnes Akliouche.



French talent expected to be among next stars to move this summer with talks and approaches intensifying.



AS Monaco expect bids soon. pic.twitter.com/lqA7a1dJBF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2026

El AS Mónaco ve venir ofertas próximamente y, además del PSG, habría clubes importantes de la Premier League interesados en contar con sus servicios.

En la temporada 2025/26, Akliouche jugó 31 de sus 34 partidos posibles de la Ligue 1, con un aporte de seis tantos y siete asistencias. En la Coupe de France disputó dos encuentros y brindó una asistencia. En la UEFA Champions League tuvo asistencia perfecta, con un gol y tres asistencias.

El extremo derecho de 24 años se formó en el US Torcy y pasó a mediados de 2017 a las juveniles del AS Mónaco, donde llegó a debutar en la máxima categoría el 16 de octubre de 2021 en una derrota 2-0 contra el Olympique Lyon. En total, Akliouche jugó 139 partidos en la Primera del AS Mónaco, con 23 goles y 28 asistencias.

Debutó con la absoluta francesa en septiembre de 2025 y lleva jugados diez encuentros, con un gol y dos pases gol. En el Mundial 2026 ingresó para jugar siete minutos en la victoria 3-0 ante Irak en Philadelphia y se ilusiona con poder ir ganando lugar en la rotación de Didier Deschamps en lo que queda de Copa del Mundo. El próximo rival será Suecia en 16avos de final, y existe la posibilidad concreta de un enfrentamiento con Alemania en octavos de final.