El puesto final de los jugadores del FC Barcelona en el Balón de Oro 2025

El FC Barcelona ha visto reflejado en el Balón de Oro 2025 el impacto de su histórica temporada. Tras lograr el primer triplete nacional de la historia del club (Liga, Copa del Rey y Supercopa de España), los culés pasaron de tener un único representante entre los nominados en 2024 a colocar a cuatro futbolistas dentro del top 20 de la clasificación.

De un solo representante a cuatro protagonistas

69th Ballon D'Or Photocall At Theatre Du Chatelet In Paris | Pascal Le Segretain/GettyImages

En la edición anterior, Lamine Yamal fue el único azulgrana incluido en la lista de 30 candidatos. Este año, a él se unieron Robert Lewandowski, Pedri y Raphinha, quienes firmaron una temporada sobresaliente bajo la dirección de Hansi Flick.

Lamine Yamal: del 8.º puesto en 2024 al 2.º lugar en 2025, quedándose a las puertas de ser el ganador más joven en la historia del premio. Además, conquistó por segundo año consecutivo el Trofeo Kopa al mejor jugador joven.

Raphinha: debutó en la lista y sorprendió con un quinto puesto, gracias a una campaña espectacular en la Champions League, donde igualó el récord histórico de Cristiano Ronaldo de mayor contribución goleadora en una sola edición.

Pedri: el centrocampista canario firmó su mejor temporada como profesional, con 59 apariciones, y alcanzó el puesto 11, rozando el top 10.

Robert Lewandowski: a sus 36 años, el polaco firmó un resurgir impresionante con 42 goles en 52 partidos, que le valieron el 17.º lugar, demostrando que sigue siendo decisivo.

Un crecimiento sostenido

El salto del Barça en esta clasificación es notable: de la soledad de Yamal en 2024 a la consolidación de un grupo de estrellas en 2025. La combinación de juventud, como la de Yamal y Pedri, con la experiencia de Lewandowski y el rendimiento explosivo de Raphinha, evidencia la profundidad de un proyecto que ha devuelto al club al primer plano europeo.

El futuro del Balón de Oro, ¿color blaugrana?

TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2025 | FRANCK FIFE/GettyImages

Si bien el premio este año fue para Ousmane Dembélé, la progresión de Yamal, la irrupción de Raphinha y el crecimiento de Pedri apuntan a que el próximo gran Balón de Oro podría estar destinado a un jugador culé. Especialmente si el Barcelona logra dar el paso que falta: conquistar de nuevo la Champions League.

La edición de 2025 confirma que el Barça ha recuperado peso en el fútbol mundial, no solo en títulos colectivos, sino también en reconocimiento individual.