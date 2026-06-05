El ranking actualizado de la FIFA y un mal augurio para Argentina a días de que arranque el Mundial 2026

El Mundial 2026 está a punto de arrancar, y los aficionados están atentos ante cualquier noticia relacionada con sus selecciones. Una lamentable lesión, en el peor de los escenarios, o posibles fichajes que motiven a los futbolistas a rendir al máximo en la próxima copa del mundo, en el mejor de los casos.

Y a la par de las noticias, están las estadísticas. Esos números, fríos y contundentes, son las únicas herramientas con las que contamos para tratar de pronosticar lo que pueda pasar en cada partido, entendiendo que el fútbol es un deporte impredecible, en donde la lógica tiende a quedarse en el banquillo de suplentes.

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Michael Regan - FIFA/GettyImages

Aún así, el hincha, deseoso de saber algo, lo que sea de su selección, observa de reojo estos datos y se emociona, cuando los números le favorecen, o se entristece, si su equipo figura entre los débiles de la competencia.

Sin embargo, el día de hoy ocurrió algo extraño con la selección nacional de Argentina. Por un lado, está un dato demoledor que debería llenarlos de confianza de cara al arranque del Mundial 2026. Y es que, luego de la inesperada derrota de Francia frente a la selección de Costa de Marfil en un duelo amistoso y del empate a un gol entre España e Irak, los actuales campeones del mundo subieron hasta el primer lugar en el ranking oficial de la FIFA, consagrándose así como los número uno del planeta.

El ranking actualizado de la FIFA

Puesto Selección Puntos 1° Argentina 1874,81 2° España 1873,01 3° Francia 1869,43 4° Inglaterra 1825,97 5° Portugal 1764,83 6° Brasil 1762,66 7° Marruecos 1756,94 8° Países Bajos 1751,1 9° Bélgica 1739,55 10° Alemania 1731,3

La mala noticia para los argentinos

El motivo por el cual los hinchas no celebran de forma desmedida esta situación, tiene que ver con una suerte de superstición. Una maldición que supuestamente condena, a los mejores rankeados, a no ganar la copa del mundo.

Y es que, en toda la historia de los mundiales, nunca el líder del ranking oficial de la FIFA terminó quedándose con el trofeo de campeón. Los argentinos tienden a ser muy respetuosos de esta clase de creencias, por lo tanto, lejos de entusiasmarse con la noticia, agacharon ligeramente la mirada e intentaron pensar en otra cosa. Así, tal vez, y solo tal vez, gambetean la mala suerte y repiten como campeones del mundo.

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