El fútbol y la moda se acercaron como nunca antes en los últimos años. Hoy en día, la imagen de los jugadores tiene tanto peso fuera de la cancha como dentro de ella. Entre contratos millonarios y la constante exposición en redes sociales, ya no hay margen para el descuido: todo forma parte del espectáculo.

Esa conexión se trasladó también a las camisetas. Cada vez es más común ver colaboraciones con marcas de renombre o diseñadores de prestigio, como ha ocurrido con clubes como Paris Saint-Germain o Real Madrid. Sin embargo, un nombre importante no garantiza un diseño memorable.

Lo que realmente distingue a una camiseta es su identidad. Que tenga personalidad, que sea reconocible al instante y que represente fielmente al club. Bajo ese criterio, hay diseños poco estéticos que terminan siendo icónicos, mientras que otros, más pulidos, pasan sin dejar huella.

Con esa idea en mente, este es el ranking de las 50 mejores camisetas de fútbol de todos los tiempos según Sports Illustrated. Prepárate.

50. Loja CD (2017/18)

Re-Stock: We went fishing for stock and found more '18-19 Loja CD Prawn shirts



Back in all sizes here - https://t.co/BilJBJmstw



The Spanish side's sponsorship deal saw Loja shirts being covered in prawns and you might also recognise another sponsor on the front of the shirt 😁 pic.twitter.com/y5y8cU1c6j — Classic Football Shirts (@classicshirts) August 25, 2020

Te advertimos que debías estar preparado. La camiseta del Loja CD en la temporada 2017/18, cuando competía en la sexta categoría del fútbol español, es de esas que no pasan desapercibidas. El enorme diseño de mariscos en el frente la convierte en una rareza absoluta, más cerca de lo excéntrico que de lo tradicional.



Puede que no sea del gusto de todos, pero justamente ahí está su encanto. Para algunos es extraña; para otros, simplemente irresistible.

49. Chelsea (1997/98)

🎈Happy birthday to Chelsea legend Gianluca Vialli! 🎉 pic.twitter.com/Lr8ysYy9XW — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 9, 2017

Ver a Gianluca Vialli con la camiseta del Chelsea ya es de por sí una imagen que emociona a cualquier hincha del club. Pero si encima se trata de aquella camiseta de la temporada 97/98, con ese brillo sutil y un diseño elegante que la hacía distinta, el recuerdo pega todavía más fuerte. Una camisetas que no necesitan exagerar nada para quedar en la memoria.

48. Tokyo Verdy (1993/94)

Tokyo Verdy was known as Verdy Kawasaki in the '90s. | AFLOSPORT/IMAGO

Tokyo Verdy se consagró campeón en la temporada inaugural de la primera liga profesional de Japón en 1993, cuando todavía era conocido como Verdy Kawasaki.



Su camiseta verde de aquel año reflejaba perfectamente el espíritu de esa liga naciente: llamativa, distinta y sin miedo a salirse de lo convencional.



Y tenía sentido, porque el torneo también era fuera de lo común. No se permitían los empates, así que cada partido se jugaba como si fuera una final.

47. Manchester City (1989/90)

Manchester City 1990 Away by Umbro 💎



Hitting the site on June 8th! pic.twitter.com/LSEJ1EQpr4 — Classic Football Shirts (@classicshirts) May 31, 2022

Puede parecer una camisa que tu abuelo usaría metida dentro de un pantalón de corderoy, pero por alguna razón funciona.



Tiene ese aire clásico y algo extraño a la vez, que termina dándole una personalidad única dentro de la cancha.

46. Hull City (1992/93)

Shirt Alert: Umbro have released the new Hull City home kit and it's influenced by the amazing '92-93 shirt



What do you think? pic.twitter.com/y4tg1Z7AsR — Classic Football Shirts (@classicshirts) June 14, 2019

El apodo de “The Tigers” no es casual. Hull City dejó de lado las clásicas rayas negras y naranjas para animarse a un diseño mucho más jugado, con un estampado que imitaba directamente la piel de un tigre.



No era para cualquiera, pero justamente ahí está su gracia. Es de esas camisetas que se salen completamente de lo habitual y, por eso mismo, quedan grabadas. Puede gustar o no, pero es imposible no mirarla dos veces.

45. Inglaterra (1990/1991)

England 1990 Third retro football shirt | Retrorugby

Hoy es una joya de culto para los hinchas ingleses, pero lo curioso es que esta tercera camiseta de 1990 casi no tuvo vida en cancha. Estaba pensada para usarse en el Mundial, aunque al final nunca hizo su aparición en ese torneo.



Su única puesta en escena fue un año después, en un partido ante Turquía en Wembley. Y quizá ese uso tan limitado es lo que la hace todavía más especial.

44. Camerún (2002)

Soccer - African Nations Cup Mali 2002 - Final - Senegal v Cameroon | Adam Davy - EMPICS/GettyImages

En 2002, Camerún decidió romper todos los moldes y apareció con una camiseta que parecía sacada directamente de la NBA. Sin mangas, atrevida, absolutamente original.



La usaron sin problemas en la Copa Africana de Naciones, la FIFA le bajó el pulgar para el Mundial. Obligaron al equipo a agregarle mangas negras, y aunque cumplía con la norma, ya no era lo mismo. Había perdido esa esencia rebelde que la hacía tan especial.

43. New York Cosmos (1977)

New York Cosmos Soccer Pele | New York Daily News/GettyImages

No todos los equipos pueden darse el lujo de juntar en un mismo plantel a Pelé, Carlos Alberto y Franz Beckenbauer. El Cosmos lo hizo en el 77, y como si fuera poco, lo acompañó con una camiseta a la altura de semejante constelación de estrellas.





42. Arsenal (1991-93)

Ian Wright back in the original Bruised Banana Arsenal shirt ...and that leather jacket!



Thanks to @IanWright0 for stopping by at CFS HQ. Full warehouse video coming soon#Arsenal #AFC pic.twitter.com/TNpenLNSMD — Classic Football Shirts (@classicshirts) March 2, 2020

A comienzos de los 90, varias camisetas compartían un mismo molde, y clubes como River o incluso la selección de República Checa llevaron versiones similares. Pero ninguna quedó tan marcada como la del Arsenal.



La famosa “bruised banana” rompía con todo. Un amarillo intenso atravesado por líneas negras diagonales que la hacía imposible de ignorar. Con el tiempo pasó de ser discutida a convertirse en una de las camisetas más icónicas del fútbol.

41. Nigeria (2020-22)

Nigeria have released their new national team kits 😍 pic.twitter.com/JdSx1Wff8y — ESPN FC (@ESPNFC) September 21, 2020

El diseño de esta camiseta está inspirado en los tradicionales trajes Agbada y fue dibujado a mano, lo que le da un carácter totalmente distinto a cualquier otro kit.



El resultado es una mezcla perfecta entre cultura y fútbol. Original, llamativa y con identidad propia, es de esas camisetas que trascienden lo deportivo.

40. Pescara (2020)

This is awesome.



A six year old's design will be worn by Italian club Pescara 👏



(via @PescaraCalcio) pic.twitter.com/R5thbMBdkx — ESPN FC (@ESPNFC) April 21, 2020

En 2020, el club italiano Pescara Calcio lanzó un concurso dirigido a sus hinchas más jóvenes para diseñar una nueva camiseta. El ganador fue Luigi D’Agostino, un nene de apenas seis años, que presentó un diseño con un delfín (la mascota del club), jugando con una pelota en el mar, bajo un arcoíris.



Lo que empezó como una propuesta divertida terminó haciéndose realidad, ya que el club decidió fabricar la camiseta y hasta la utilizó en varios partidos durante la temporada siguiente.

39. Jamaica (2024/25)

reggae roots 🌸 🇯🇲



introducing the 24/25 Jamaica home and away kits, and the pre-match jersey 🪶



available now 👉 https://t.co/4I8whs0JOR pic.twitter.com/zZz4O0PmY2 — adidas Football (@adidasfootball) June 6, 2024

Las tres camisetas de Jamaica para la temporada 2024/25 tienen su encanto, pero la de visitante es la que realmente sobresale.



Con una combinación vibrante de verde, negro y amarillo, el diseño incorpora detalles inspirados en el ave nacional, el doctor bird, y también en la flor representativa del país, logrando un conjunto con mucha identidad.

38. Francia (2011)

🇫🇷 France 2011 Away Shirt 🇫🇷



When Nike announced a technical partnership with France in January 2011 high expectations inevitably followed.



Cue this ultra elegant, ‘marinière’ inspired away design, symbolising the free-spirited French culture of the early 20th century. pic.twitter.com/vgOGb2yNek — Classic Football Shirts (@classicshirts) November 7, 2022

Cuando Nike tomó el relevo de Adidas como proveedor de la selección francesa decidió romper con todo lo establecido desde el primer momento.



En lugar de mantener la clásica camiseta alternativa en blanco y rojo, apostó por algo completamente distinto junto al legendario diseñador Karl Lagerfeld. El resultado fue un modelo azul marino a rayas, inspirado en los uniformes de los marineros franceses del siglo XIX.



En su momento generó bastante polémica, pero con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en una pieza de culto.

37. Blackburn Rovers (1994-96)

Alan Shearer and Chris Sutton. What a duo! pic.twitter.com/lDDhwZ6Xmi — 90s Football (@90sfootball) August 6, 2017

No es habitual que la mejor camiseta de la historia de un club coincida con su temporada más exitosa, pero eso fue exactamente lo que le ocurrió a Blackburn Rovers a mediados de los 90.



En la campaña 1995/96, el equipo no solo lució uno de sus diseños más recordados, sino que además conquistó la que sigue siendo al día de hoy su única Premier League.

36. Dinamarca (1986)

Home & Away



Denmark x Hummel // 1986#DEN pic.twitter.com/DI85142UpL — Classic Football Shirts (@classicshirts) June 26, 2021

La camiseta local mitad y mitad que Dinamarca presentó en 1896 debió parecer llegada del futuro para la época, probablemente el diseño más atrevido que se había visto hasta entonces en el fútbol.



El impacto fue tal que no tardaron en aparecer imitadores que tomaron esa idea como referencia. Una camiseta adelantada a su tiempo, de esas que marcan un antes y un después.

35. Celtic (1987-89)

As it's Celtic's birthday we thought we'd show you their centenary shirt from worn from 1987-89. Probably one of the best ever Celtic home kits. pic.twitter.com/zBlbR4c34b — Vintage Football Shirts (@VFshirts) November 6, 2021

El centenario del club en 1987 trajo de vuelta el histórico escudo con la cruz celta, un detalle que aportó una elegancia especial.



Ubicado sobre la clásica camiseta verde y blanca de los Hoops, el resultado fue un diseño tan simple como distinguido, con un fuerte guiño a sus orígenes.

34. Perú (1978)

Soccer - FIFA World Cup 1978 Argentina - Second Round - Group B - Peru v Brazil - Estadio Ciudad de | Peter Robinson - EMPICS/GettyImages

Perú comparte con River Plate y Rayo Vallecano esta clásica camiseta blanca con banda roja cruzada, pero la versión peruana destaca por encima del resto gracias a su elegancia y simpleza.



La mejor interpretación llegó en 1978, de la mano de Adidas, en lo que fue además el primer diseño oficial del fabricante para la selección.

33. Boca Juniors (1981/82)

Maradona , Boca Juniors, y Teófilo Cubillas, Alianza de Lima. pic.twitter.com/LQTPtqVFPg — Nostalgia Futbolera ® (@nostalgiafutbo4) October 21, 2024

La camiseta de Boca de la temporada 1981/82 es recordada por su diseño y por el peso histórico que lleva detrás.



Fue la que vistió Diego Maradona en su única etapa en el club durante esa década. Con esa camiseta, el diez lideró al equipo al título de liga y dejó su huella también en un recordadísimo Superclásico ante River Plate.

32. Gremio (2001)

Después de probar con distintos diseños, el club definió en 1928 su identidad con las clásicas franjas negras y azules acompañadas por detalles en blanco.



Desde entonces, la base se mantuvo casi intacta, con cambios mínimos más allá de los patrocinadores, entre los que pasaron marcas como Coca-Cola, Banrisul y Lojas Renner.



Aun así, hay quienes prefieren la versión más limpia, sin publicidad, como la que se vio en 2001.

31. Olympique de Marsella (1989-91)

Soccer - Jean-Pierre Papin | Christian Liewig/GettyImages

Desde el brillo de la tela hasta los detalles en celeste en las mangas, pasando por el sutil toque rojo en el cuello, la camiseta local de la temporada 1990/91 es una verdadera joya.



La alternativa tampoco se quedaba atrás, con los colores invertidos entre azul y blanco en un diseño igualmente atractivo.

30. Manchester United (1994-96)

French Soccer Player Eric Cantona | Christian Liewig/GettyImages

La camiseta local que el United utilizó entre 1994 y 1996 tenía un detalle muy particular, una ilustración de Old Trafford integrada en el frente del diseño.



Además, incluía un cuello que Eric Cantona podía levantar a su gusto, algo que terminó convirtiéndose en una de sus marcas registradas y que bien podría haber sido un guiño intencional de Umbro.

29. Sampdoria (1990-92)

Fabricada por ASICS y lucida por figuras como Roberto Mancini, Gianluca Vialli y Attilio Lombardo, esta obra en azul intenso quedó marcada en la historia del club.



Con esa camiseta, Sampdoria conquistó en la temporada 1990/91 el primer Scudetto de su historia.

28. Colombia (1990)

Colombia’s 1990 home-kit was a thing of beauty 😍 pic.twitter.com/vXTk1uNC91 — 433 (@433) November 16, 2022

Pocas combinaciones en la historia del fútbol resultan tan icónicas como la de Carlos Valderrama, con su inconfundible melena, luciendo la camiseta de Colombia en el Mundial de 1990.



Si se te ocurre una mejor, es momento de decirlo… aunque la respuesta probablemente sea no.

27. Real Madrid (1995/96)

Soccer - Spanish La Liga - Real Madrid v Sevilla - Santiago Bernabeu Stadium | Tony Marshall - EMPICS/GettyImages

Hoy en día sería difícil imaginar a los hinchas del Real Madrid aceptando pequeños estampados de huellas en las mangas de su clásica camiseta blanca.



Pero en los años 90, cuando los diseños eran mucho más arriesgados, ese tipo de detalles no desentonaban en absoluto. Lejos de verse extraño, terminaba siendo un modelo con mucha personalidad… y muy recordado con el paso del tiempo.

26. Chile (1997)

This classic Chile kit – and the doctored World Cup version without the giant Reebok logo – lives rent-free in our heads pic.twitter.com/hE9YqJyzEI — FourFourTwo (@FourFourTwo) September 25, 2023

La camiseta titular de 1997 generó un problema inesperado de cara al Mundial de 1998, ya que la FIFA no permitía logos de marca tan grandes como el enorme emblema de Reebok que cruzaba el hombro.



Lejos de rediseñarla por completo, La Roja encontró una solución ingeniosa, retocó apenas los triángulos blancos para que dejaran de ser, técnicamente, el logo de la marca.

25. Venecia (2022/23)

It will come as no surprise that @VeneziaFC_EN’s 22/23 home shirt is absolutely superb 🟠⚫️🟢 pic.twitter.com/ohOI7zLzHl — COPA90 (@Copa90) July 7, 2022

La quiebra terminó siendo, de alguna manera, el punto de partida de una nueva identidad para Venecia, al menos en lo que respecta a sus camisetas.



Desde que un grupo de inversores estadounidenses tomó el control en 2015, el club empezó a lanzar diseño tras diseño de gran nivel, hasta alcanzar uno de sus picos con la elegante camiseta local de la temporada 2022/23.

24. Juventus (1983/84)

GAETANO SCIREA | Juventus FC - Archive/GettyImages

Nada representa mejor al fútbol italiano de los años 80 que esas camisetas con cuello en “V” bien profundo, dejando ver el pecho al descubierto acompañado por una cadena dorada. Una casaca que marcó una época tanto en el fútbol italiano como en el europeo.

23. Irlanda del Norte (1990)

Northern Ireland 1990-92 home shirt by Umbro



💚 ☘️ pic.twitter.com/j6UESckAXB — Vintage Football Shirts (@VFshirts) August 25, 2023

Aquí no hay que decir mucho. Con solo mirarla fijo alcanza para darse cuenta de que esta camiseta merece su lugar en este ranking. Y también, como pocas, capaz de hipnotizar al que le sostiene la mirada...

22. Japón (1998)

Japanese Soccer Player Hidetoshi Nakata | Dimitri Iundt/GettyImages

El debut de Japón en un Mundial en Francia 1998 estuvo lejos de ser soñado. El equipo dirigido por Takeshi Okada quedó eliminado en fase de grupos tras perder sus tres partidos sin siquiera marcar un gol.



Pero si hubo algo que no pasó desapercibido fue su camiseta. El diseño de los “Samuráis Azules”, con llamativas llamas rojas en las mangas, tenía una personalidad única y terminó convirtiéndose en una de las más recordadas de la época.

21. Roma (1991/92)

Roma 1991 Third by Adidas



The Trefoil. The Classic Crest. Barilla Sponsor. 😍 pic.twitter.com/7Ke9obWFc7 — Classic Football Shirts (@classicshirts) January 16, 2022

Las terceras camisetas suelen ser bastante olvidables, muchas veces parecen más un intento de vender algo nuevo que una apuesta real por el diseño.



Pero la de Roma en la temporada 1991/92 fue todo lo contrario. Un modelo con personalidad, bien trabajado y que realmente valía la pena.

20. Club América (1994-96)

Club América 1994 Home by Adidas 🇲🇽



An absolute stunner.



Hitting the site on 28th July! pic.twitter.com/kAkKrIANHq — Classic Football Shirts (@classicshirts) July 20, 2022

Muchas veces los patrocinadores terminan arruinando camisetas que podrían ser excelentes. Pero en este caso pasa todo lo contrario. El logo rojo de Coca-Cola no solo no molesta, sino que encaja perfecto con el patrón de rombos de colores en la parte superior.



Y el escudo ubicado en el centro le da ese toque final que la hace aún más especial.

19. Liverpool (1989-91)

Liverpool '89-91 home by Adidas



Worn 30 years ago when Liverpool were crowned champions



Greatest ever Liverpool kit? pic.twitter.com/G7Wkj3Jpbs — Classic Football Shirts (@classicshirts) August 22, 2020

Impulsado por el gran momento de Ian Rush y una temporada goleadora histórica de John Barnes, Liverpool arrasó camino al título de la First Division en 1989/90. Y muchos coinciden en que lo hizo luciendo una de las mejores camisetas de su historia.



El diseño geométrico, sumado al icónico patrocinio de Candy y el sello clásico de Adidas, la convierten en una pieza inolvidable.

18. Alemania Occidental (1988/90)

Soccer World Cup 1990: Germany vs Netherlands | picture alliance/GettyImages

Hasta finales de los 80, la camiseta de Alemania era bastante sobria, casi sin personalidad. Predominaba el blanco con apenas algunos detalles en rojo, negro y dorado.



Todo cambió con la llegada de Adidas, que rompió con esa tradición al incorporar un diseño mucho más audaz. La franja tricolor en diagonal cruzando el pecho no solo le dio identidad, sino que terminó convirtiéndose en una de las camisetas más icónicas en la historia del fútbol.

17. Nápoli (1989/90)

Franco Origlia Sport Archive | Franco Origlia/GettyImages

Diego Maradona. Nápoli. Camiseta celeste con el logo de Mars. Aro dorado y melena enrulada.



No hace falta nada más. Esto es historia pura del fútbol.

16. Paris Saint-Germain (1995-96)

Cool. | HJS/IMAGO

Hubo una época en la que seguir al PSG tenía otro encanto, mucho antes de la irrupción de los petrodólares de Medio Oriente que cambió el panorama del fútbol francés.



El equipo contaba con figuras como Youri Djorkaeff, Raí, George Weah y Ronaldinho, y también lucía camisetas con mucha personalidad. Entre ellas, destaca la local de 1995/96 con el patrocinio de Opel, una de las más recordadas.

15. Croacia (1998)

FUSSBALL: WM FRANCE 98 Lens, 14.06.98 | Alexander Hassenstein/GettyImages

El clásico diseño a cuadros de Croacia siempre ha sido una marca registrada, pero esta versión tuvo un giro especial. El tablero rojo y blanco cubría solo una parte de la camiseta, lo que la hacía diferente a cualquier otra.



Fue la que usaron los “Vatreni” en su primer Mundial de Francia 1998, donde sorprendieron a todos metiéndose hasta las semifinales. Una combinación perfecta entre identidad y un momento histórico inolvidable.

14. Saint-Etienne (1974-1978)

Saint-Etienne in 1976 | Horstmüller/IMAGO

Los patrocinadores de gran tamaño eran moneda corriente en el fútbol francés de los 70 y 80, aunque en muchos casos arruinaban el diseño.



Sin embargo, Saint-Étienne logró todo lo contrario con la camiseta que llevó entre 1981 y 1984, con el auspicio de Manufrance integrado de forma sorprendentemente armoniosa.



Ni siquiera hacía falta el escudo para que el conjunto se viera elegante.

13. Parma (1998/99)

Parma 1998 Home by Lotto 🇮🇹 pic.twitter.com/2ad6E5L2Ai — Classic Football Shirts (@classicshirts) October 12, 2023

Hernán Crespo, Juan Sebastián Verón, Lilian Thuram, Fabio Cannavaro y Gianluigi Buffon formaban un equipo inolvidable. El Parma campeón de la Coppa Italia 1998/99 quedó marcado como uno de los grandes de su época, y su camiseta estuvo a la altura.



Fabricada por Lotto, combinaba las clásicas franjas amarillas y azules con detalles blancos muy sutiles y un cuello grueso que le daba todavía más personalidad.

12. Argentina (1986)

Diego Maradona of Argentina | David Cannon/GettyImages

Diego Maradona llevó a Argentina a la gloria en México prácticamente él solo vistiendo una de las camisetas más simples y elegantes que se recuerdan.



A veces no hace falta nada más. Menos puede ser más.

11. Inter de Milán (1992/94

Dennis Bergkamp at Inter Milan. pic.twitter.com/PyL9WB9Cyr — 90s Football (@90sfootball) April 14, 2021

Entre 1992 y 1994, Inter apostó por aclarar un poco el tono de sus clásicas franjas azules. El resultado fue más que acertado.



El diseño ganaba frescura y, combinado con el limpio patrocinio de Fiorucci, terminaba de redondear una camiseta realmente elegante.

10. Estados Unidos (1994)

FUSSBALL: WORLD CUP/USA - SUI 1:1 | Lutz Bongarts/GettyImages

La camiseta alternativa que Estados Unidos utilizó en el Mundial de 1994 sorprendió a propios y extraños desde el primer momento.



La idea original era todavía más extravagante, hacerla de jean. Cuando descartaron esa opción, optaron por algo igual de insólito, imprimieron el patrón de denim sobre poliéster para lograr ese efecto.

9. España (1996)

New In | Spain 1996 adidas Home Reissue 🇪🇸



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Antes de convertirse en la potencia que dominó el fútbol internacional con tres títulos consecutivos, España atravesó años bastante irregulares.



Eso sí, sus camisetas siempre estuvieron a la altura, y pocas como la local de 1996, con esa combinación de rojo y azul marino que le daba un aire distinto.



El detalle del cuello mao le aportaba un toque elegante que la hacía aún más especial.

8. Ajax (1994/95)

Vanavond om 18:00 weer een nieuwe lading Ajax shirts op https://t.co/HYn9y3Gdp5, waaronder dit 94/95 thuisshirt in nieuwstaat met kaartjes. Tot dan!



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Tonight at 6PM CEST a new drop of Ajax shirts at https://t.co/HYn9y3Gdp5, including this BNWT 94/95 home… pic.twitter.com/XsBktvrk0v — Timothy (@OH20FS) December 8, 2023

Ajax tiene una camiseta tan icónica que prácticamente cualquier temporada podría meterse en una lista como esta, pero la elección recae en la de 1994/95.



En ese diseño, el patrocinador fue girado de lado para dejar al escudo como verdadero protagonista en el centro, un detalle simple pero muy efectivo que terminó de elevarla.

7. Brasil (1970)

World Cup Final match at the Azteca Stadium in Mexico City | Mirrorpix/GettyImages

La selección de Brasil que conquistó el Mundial de 1970 liderada por Pelé es considerada por muchos como una de las mejores de todos los tiempos. Su camiseta reflejaba a la perfección ese estilo de juego elegante, fluido y tan agradable de ver.



Un detalle curioso es que, durante el torneo, el equipo utilizó dos versiones distintas del uniforme. Una era de la marca local Athlete y la otra de Umbro, y en más de un partido llegaron a alternarlas incluso durante el entretiempo.





6. Países Bajos (1988)

La camiseta que mejor representa a una de las mejores selecciones neerlandesas de la historia. Con un plantel lleno de estrellas como Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard y Ronald Koeman, Países Bajos conquistó la Eurocopa de 1988 con este diseño, tras vencer 2-0 a la Unión Soviética en la final.



Sigue siendo al día de hoy el único gran título internacional en la historia del país.

5. Olympique de Lyon (1995/96)

Oh yes 😍



Anthony Lopes arriving in the Lyon 1995 Home 🇫🇷 pic.twitter.com/Z8R0hLcw76 — Classic Football Shirts (@classicshirts) October 12, 2023

Si la camiseta local de la temporada 1995/96 no te genera nada, entonces es difícil saber qué podría hacerlo.



Más allá del diseño en sí, hay un detalle que la eleva todavía más, el escudo clásico, simple y elegante, de esos que no pasan de moda.

4. Fiorentina (1992-93)

Italian Soccer - Serie A - Fiorentina v Brescia - Stadio Artemio Franchi | Neal Simpson - EMPICS/GettyImages

La Fiorentina de los años 90, liderada por Gabriel Batistuta, dejó varias camisetas memorables, con patrocinadores tan icónicos como Nintendo y Toyota.



Sin embargo, la versión alternativa de la temporada 1992/93 se lleva todos los elogios. El detalle en las mangas habla por sí solo.

3. Barcelona (1992-95)

Barcelona 1995 Home by Kappa 🌟 pic.twitter.com/RVbW9LaQYv — Classic Football Shirts (@classicshirts) May 11, 2024

Las camisetas del Barça llevan más de 25 años siendo fabricadas por Nike.



Antes de eso, el encargado era Kappa, y hay quienes creen que su trabajo fue incluso mejor. Un buen ejemplo son los modelos que el club utilizó entre 1992 y 1995. Simplemente espectaculares.



2. México (1998)

CUP-FR98-KOR-MEX-HERNANDEZ-JOY-4 | GERARD MALIE/GettyImages

México llegó al Mundial de Francia 1998 con una camiseta inspirada en la cultura azteca que rompía completamente con todo lo que se había visto hasta ese momento en el fútbol.



¿Exagerada? Puede ser. ¿Inolvidable? Sin dudas.

1. AC Milán (1988/90)

AS Photo Archive | Alessandro Sabattini/GettyImages

El Milán volvió a lo más alto de Europa en la temporada 1988/89 después de dos décadas y lo hizo luciendo una camiseta simplemente espectacular.



Los rossoneri mantuvieron ese mismo diseño al año siguiente… y repitieron la conquista continental.



Por qué dejaron de usarla sigue siendo un misterio.