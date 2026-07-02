El ranking de los favoritos al Balón de Oro 2026 tras la fase de grupos del Mundial

El Mundial 2026 seguramente influya en gran forma sobre las votaciones para el Balón de Oro de este año, ya que la figura del campeón del mundo cuenta con grandes chances de sumar adeptos de cara al premio que se entregará en octubre.

Esta Copa del Mundo está siendo de figuras, con Leo Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane llevando a sus selecciones, por ahora, hasta octavos de final con rendimientos prácticamente sin fisura alguna. La tabla de goleadores, por culpa principalmente de estos cuatro, está en llamas.

Según The Athletic, así está la competencia para el Balón de Oro 2026.

10. Luis Diaz - Colombia

Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

El colombiano fue importante para el Bayern Múnich y es la figura de una Colombia que pasó como primera la fase de grupos, relegando a Portugal al segundo puesto de la zona.

9. Declan Rice - Inglaterra

England v Congo DR - FIFA World Cup - Round of 32 - Atlanta Stadium | Bradley Collyer - PA Images/GettyImages

Fue una de las grandes figuras del Arsenal campeón de la Premier League y finalista de la UEFA Champions League, por lo que no sorprendería que consiga una buena cantidad de votos para el Balón de Oro. En el Mundial 2026 está teniendo una actuación discreta.

8. Erling Haaland - Noruega

SOCCER: JUN 30 FIFA World Cup 26 Round of 32 - Côte d'Ivoire vs Norway | Icon Sportswire/GettyImages

El gigante noruego tuvo una campaña correcta con el Manchester City y está brillando con Noruega en la Copa del Mundo, donde ya están en octavos de final y aguardan por Brasil en la búsqueda de un lugar en los cuartos. T

7. Lamine Yamal - España

Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026 | Luke Hales/GettyImages

El joven maravilla del FC Barcelona tuvo una gran campaña, por detrás de las grandes figuras pero con chances concretas de hacerse del gran premio.



El Mundial será determinante para sus aspiraciones, ya que consagrarse con España lo haría subir puestos en el ranking.

6. Michael Olise - Francia

France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Jean Catuffe/GettyImages

Cuando se enchufa es un peligro, viene de tener una temporada genial en el Bayern Múnich y Francia lo disfruta en su tridente de ataque con Dembélé y Mbappé.



El Real Madrid lo quiere si o si, los bávaros no lo quieren vender y su cotización sube partido a partido.

5. Harry Kane - Inglaterra

England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Steph Chambers - FIFA/GettyImages

El mejor delantero del mundo está cerrando una temporada brutal, con más goles que partidos jugados y figura excluyente de la Inglaterra de Thomas Tuchel.



Salvó a los Tres Leones del papelón contra Congo en 16avos de final con un doblete y va por más.

4. Vinícius Junior - Brasil

Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026 | Megan Briggs/GettyImages

Tuvo una temporada bastante floja en el Real Madrid, donde incluso fue abucheado por el Bernabéu. A pesar de eso, The Athletic lo sitúa cuarto en su ranking gracias a lo hecho en la Copa del Mundo, donde está siendo realmente influyente en el equipo comandado por Carlo Ancelotti.

3. Ousmane Dembélé - Francia

France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Justin Setterfield/GettyImages

El actual ganador del Balón de Oro sigue en camino a retener la corona, con un bicampeonato europeo en sus espaldas y siendo una de las grandes figuras de la Francia super candidata.



Lleva cuatro goles en misma cantidad de partidos, peleándole incluso a su compañero de equipo Kylian Mbappé.

2. Kylian Mbappe - Francia

France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026 | Shaun Botterill - FIFA/GettyImages

Tarde o temprano romperá todos los récords de la historia de la Copa del Mundo, con un andar goleador aplastante en la edición 2026, donde su Francia es la principal candidata.



Además, viene de ganar el trofeo al Pichichi de LaLiga y ser el máximo goleador de la UEFA Champions League con el Real Madrid.

1. Lionel Messi - Argentina

Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Michael Steele/GettyImages

Según The Athletic, el 10 argentino está liderando la carrera por su brillante prestación con la selección campeona del mundo en el Mundial de Norteamérica.



"Los libros de récords apenas dan abasto. A un solo gol de superar su mejor actuación mundialista de 2022, Messi sigue pulverizando marcas históricas para guiar a Argentina hacia la gloria consecutiva", reza el artículo.

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