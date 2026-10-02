El ranking salarial de los grandes técnicos de selecciones: ¿quiénes son los mejores pagados?
El fútbol de selecciones se convirtió en un destino cada vez más atractivo para algunos de los entrenadores más reconocidos del ámbito internacional. Aunque durante décadas los grandes técnicos parecían estar reservados exclusivamente para los clubes, la tendencia comenzó a cambiar.
Este artículo fue originalmente publicado en SI FC
El calendario más relajado y la posibilidad de disputar una Copa del Mundo hicieron que varias federaciones apostaran fuerte por figuras de primer nivel.
A continuación, el ranking salarial de los grandes técnicos de selecciones:
Roberto Mancini
El italiano volvió a estar al frente de la selección de Italia con un contrato estimado en 2,3 millones de dólares anuales, según La Gazzetta dello Sport.
Su remuneración volvió a quedar bajo la lupa después de su polémica salida del combinado italiano para asumir un cargo mucho mejor pagado en Arabia Saudita. Tras aquel episodio, el técnico italiano regresó a la Azzurra con un único vínculo, sin los supuestos contratos paralelos que fueron mencionados en las últimas semanas.
Zinedine Zidane
Zidane llegó al seleccionado francés después de cinco años alejado de los bancos, durante los cuales rechazó numerosas propuestas para esperar su oportunidad con Francia hasta que quedara disponible el puesto que anteriormente ocupaba Didier Deschamps.
Zidane definió a la selección francesa como el máximo objetivo para su carrera y, según L'Équipe, el exentrenador del Real Madrid percibe 4,1 millones de dólares anuales sin impuestos.
Luis de la Fuente
Luis de la Fuente representa uno de los casos más particulares entre los grandes seleccionadores. El técnico español, que no dirige un equipo de clubes desde 2011, llevó a España a conquistar el Campeonato Europeo y el Mundial.
Inicialmente recibía alrededor de 2,3 millones de dólares anuales, pero el éxito conseguido provocó una importante mejora en sus condiciones.
Su nuevo contrato, firmado por seis años, elevó sus ingresos por encima de los 4,6 millones de dólares por temporada, según The Athletic.
Mauricio Pochettino
Mauricio Pochettino llegó a la selección de Estados Unidos en 2024 con un contrato cercano a los 6 millones de dólares anuales, de acuerdo con ESPN, convirtiéndose en el entrenador mejor pagado en la historia del seleccionado estadounidense.
Aunque esa cifra representaba una reducción respecto de lo que cobraba durante su etapa en el Chelsea, superaba ampliamente los 2,3 millones de dólares que tenía como salario su antecesor, Gregg Berhalter. Tras renovar su vínculo, Pochettino amplió además sus funciones dentro del fútbol estadounidense.
Thomas Tuchel
Thomas Tuchel comenzó su ciclo como entrenador de Inglaterra con un contrato inicial de 18 meses y un salario anual de 6,6 millones de dólares, equivalentes a 5 millones de libras, según BBC Sport.
El alemán consiguió posteriormente extender su vínculo hasta la Eurocopa 2028 y recibió un aumento como parte del nuevo acuerdo. Tuchel se convirtió además en el primer entrenador alemán en dirigir a la selección inglesa, en un cargo que inicialmente había planteado como un proyecto de corto plazo.
Jürgen Klopp
El alemán percibe alrededor de 8 millones de dólares anuales como entrenador de Alemania, según BBC Sport.
El exdirector técnico del Liverpool asumió el desafío de transformar al seleccionado de su país y, desde su presentación, dejó clara una de sus principales condiciones para continuar en el cargo. Klopp aseguró que está dispuesto a marcharse si la presión de los medios llega a afectar su vida familiar, pese a reconocer que siente un fuerte vínculo con su nuevo trabajo.
Carlo Ancelotti
Carlo Ancelotti encabeza la lista con un salario de 12 millones de dólares anuales como entrenador de Brasil, según ESPN.
El italiano ya tenía asegurada su continuidad hasta 2030 y su contrato no contempló un aumento salarial, aunque su remuneración ya lo ubicaba como el técnico de selecciones mejor pagado del mundo.
La apuesta de Brasil pasa por cambiar la situación de una selección que sufrió una temprana eliminación en el Mundial, en un contexto donde el combinado sudamericano busca recuperar protagonismo internacional.
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Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.