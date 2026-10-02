El ranking salarial de los grandes técnicos de selecciones: ¿quiénes son los mejores pagados?

El fútbol de selecciones se convirtió en un destino cada vez más atractivo para algunos de los entrenadores más reconocidos del ámbito internacional. Aunque durante décadas los grandes técnicos parecían estar reservados exclusivamente para los clubes, la tendencia comenzó a cambiar.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El calendario más relajado y la posibilidad de disputar una Copa del Mundo hicieron que varias federaciones apostaran fuerte por figuras de primer nivel.

Winners Portraits: Final - FIFA World Cup 2026 | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

A continuación, el ranking salarial de los grandes técnicos de selecciones:

Roberto Mancini

FBL-EUR-NATIONS-TUR-ITA | OZAN KOSE/GettyImages

El italiano volvió a estar al frente de la selección de Italia con un contrato estimado en 2,3 millones de dólares anuales, según La Gazzetta dello Sport.

Su remuneración volvió a quedar bajo la lupa después de su polémica salida del combinado italiano para asumir un cargo mucho mejor pagado en Arabia Saudita. Tras aquel episodio, el técnico italiano regresó a la Azzurra con un único vínculo, sin los supuestos contratos paralelos que fueron mencionados en las últimas semanas.

Zinedine Zidane

UEFA Nations League België v Frankrijk | ANP/GettyImages

Zidane llegó al seleccionado francés después de cinco años alejado de los bancos, durante los cuales rechazó numerosas propuestas para esperar su oportunidad con Francia hasta que quedara disponible el puesto que anteriormente ocupaba Didier Deschamps.

Zidane definió a la selección francesa como el máximo objetivo para su carrera y, según L'Équipe, el exentrenador del Real Madrid percibe 4,1 millones de dólares anuales sin impuestos.

Luis de la Fuente

Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Luis de la Fuente representa uno de los casos más particulares entre los grandes seleccionadores. El técnico español, que no dirige un equipo de clubes desde 2011, llevó a España a conquistar el Campeonato Europeo y el Mundial.

Inicialmente recibía alrededor de 2,3 millones de dólares anuales, pero el éxito conseguido provocó una importante mejora en sus condiciones.

Su nuevo contrato, firmado por seis años, elevó sus ingresos por encima de los 4,6 millones de dólares por temporada, según The Athletic.

Mauricio Pochettino

United States v Chile - International Friendly | Taylor Banner/USSF/GettyImages

Mauricio Pochettino llegó a la selección de Estados Unidos en 2024 con un contrato cercano a los 6 millones de dólares anuales, de acuerdo con ESPN, convirtiéndose en el entrenador mejor pagado en la historia del seleccionado estadounidense.

Aunque esa cifra representaba una reducción respecto de lo que cobraba durante su etapa en el Chelsea, superaba ampliamente los 2,3 millones de dólares que tenía como salario su antecesor, Gregg Berhalter. Tras renovar su vínculo, Pochettino amplió además sus funciones dentro del fútbol estadounidense.

Thomas Tuchel

Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2 | Michael Regan - The FA/GettyImages

Thomas Tuchel comenzó su ciclo como entrenador de Inglaterra con un contrato inicial de 18 meses y un salario anual de 6,6 millones de dólares, equivalentes a 5 millones de libras, según BBC Sport.

El alemán consiguió posteriormente extender su vínculo hasta la Eurocopa 2028 y recibió un aumento como parte del nuevo acuerdo. Tuchel se convirtió además en el primer entrenador alemán en dirigir a la selección inglesa, en un cargo que inicialmente había planteado como un proyecto de corto plazo.

🚨Thomas Tuchel on rotating England players at the request of EPL managers:



"I don't take calls from Premier League coaches. I never called a national team coach when I was still working in club football." pic.twitter.com/tKXa5Mj9fV — Polymarket Sports (@PolymarketSport) September 29, 2026

Jürgen Klopp

National Team Press Conference Before the Game Against Serbia | picture alliance/GettyImages

El alemán percibe alrededor de 8 millones de dólares anuales como entrenador de Alemania, según BBC Sport.

El exdirector técnico del Liverpool asumió el desafío de transformar al seleccionado de su país y, desde su presentación, dejó clara una de sus principales condiciones para continuar en el cargo. Klopp aseguró que está dispuesto a marcharse si la presión de los medios llega a afectar su vida familiar, pese a reconocer que siente un fuerte vínculo con su nuevo trabajo.

Carlo Ancelotti

CORRECTION / FBL-AUS-BRA-FRIENDLY-TRAINING | PATRICK HAMILTON/GettyImages

Carlo Ancelotti encabeza la lista con un salario de 12 millones de dólares anuales como entrenador de Brasil, según ESPN.

El italiano ya tenía asegurada su continuidad hasta 2030 y su contrato no contempló un aumento salarial, aunque su remuneración ya lo ubicaba como el técnico de selecciones mejor pagado del mundo.

La apuesta de Brasil pasa por cambiar la situación de una selección que sufrió una temprana eliminación en el Mundial, en un contexto donde el combinado sudamericano busca recuperar protagonismo internacional.