El Real Madrid acelera por Yan Diomande: por qué las próximas 24 horas serán decisivas

El Real Madrid entró en la fase decisiva para concretar el fichaje de Yan Diomande. La directiva encabezada por Florentino Pérez aceleró las conversaciones con el RB Leipzig con la intención de cerrar el acuerdo cuanto antes y evitar que el costamarfileño se incorpore a la concentración de pretemporada del conjunto alemán en Austria.

La prioridad del club es que el futbolista supere la revisión médica de inmediato y pueda incorporarse al grupo de José Mourinho sin seguir retrasando la planificación deportiva. Según trascendió, las negociaciones se intensificaron durante las últimas horas y existe optimismo para alcanzar un entendimiento.

🚨🧨 BREAKING | Real Madrid are now going all in to get the Yan Diomande deal over the line.



Fresh negotiations with RB Leipzig are underway. Real’s clear objective is for Diomande to undergo his medical as soon as possible and avoid travelling to Leipzig’s training camp in… pic.twitter.com/ns5gz453hV — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 4, 2026

El Leipzig mantiene una postura firme

El principal obstáculo continúa siendo el aspecto económico. El RB Leipzig pretende alrededor de 120 millones de euros, además de variables por objetivos, para desprenderse de una de las grandes revelaciones de la última Bundesliga -en apenas un año se consolidó como figura y firmó 13 goles y 10 asistencias en 36 partidos oficiales-.

Aún así, uno de los factores que juega a favor del Madrid es la postura del propio futbolista. El delantero tiene como prioridad vestir la camiseta blanca y está presionando para facilitar su salida. De hecho, su intención es evitar viajar con el Leipzig a la pretemporada mientras se resuelve su futuro.

Un conflicto legal sigue abierto

Más allá de las negociaciones entre clubes, la operación también está condicionada por una disputa entre las agencias de representación del jugador. Maxidel Management, que gestionó su llegada al Leipzig, reclama que todavía conserva determinados derechos sobre el futbolista, mientras que Roc Nation ejerce actualmente su representación.

RB Leipzig v FC St. Pauli - Bundesliga | Maja Hitij/GettyImages

La antigua agencia presentó una demanda ante la FIFA por un presunto incumplimiento contractual, un conflicto que podría prolongarse incluso si el traspaso termina cerrándose. Sin embargo, en el Real Madrid consideran que este asunto no impedirá completar el traspaso y confían en que las próximas 24 horas sean suficientes para alcanzar el acuerdo definitivo.