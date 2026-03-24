El Real Madrid apelará la tarjeta roja de Federico Valverde en el derbi ante el Atlético de Madrid

El Real Madrid dio un golpe de autoridad el fin de semana al derrotar al Atlético de Madrid por marcador de 3-2 en el derbi madrileño. Los merengues obtuvieron la victorias gracias a un doblete de Vinicius Junior y a un tanto de Federico Valverde, sin embargo, no todo fue positivo para la escuadra dirigida por Álvaro Arbeloa debido a que el futbolista uruguayo vio la tarjeta roja directa al minuto 77, después de trastabillar por detrás a Álex Baena con supuesta fuerza excesiva.

Apenas unos minutos después de que el partido llegara a su fin, Arbeloa criticó la decisión del arbitro central de expulsar a Valverde. El estratega español consideró la decisión del colegiado como "difícil de entender".

Federico Valverde | NurPhoto/GettyImages

De acuerdo con un reporte de la cadena COPE, el Real Madrid presentará un recurso para apelar la expulsión del mediocampista uruguayo y evitar que se pierda los próximos dos partidos en LaLiga, ante el Mallorca y el Girona.

Según esta información, el cuadro blanco mostrará evidencia en video en la que se podría apreciar que Valverde intentó jugar el balón contra Baena, además de que no levantó el pie a una altura peligrosa y que no existió riesgo de lesión en la jugada ni violencia.

🚨 Informa @isaacfouto



💥 Valverde se expone a 2 partidos de sanción por parte del Comité de Disciplina



📋 Clave la redacción del acta de Munuera Montero donde describe que dio una patada “sin estar a distancia de ser jugado”



📅 Se perdería los duelos ante Mallorca y Girona pic.twitter.com/CQU1F2a2b8 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 22, 2026

El Real Madrid también argumentará que la jugada se disputó en la mitad de la cancha y no era manifiesta de gol. La directiva merengue, señala el reporte, confía en que el recurso se resuelva a su favor.

No obstante, el principal obstáculo para que el recurso del Madrid funcione es que el árbitro José Luis Munuera Montero redactó en su acta que la jugada de Valverde fue "patada a un contrario sin estar el balón a distancia de ser jugado y con uso de fuerza excesiva", por lo que se le penalizaría por dos juegos.