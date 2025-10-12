El Real Madrid apunta a un defensor inesperado como alternativa a Guéhi y Konaté

Aunque Marc Guéhi e Ibrahima Konaté siguen siendo los favoritos del Real Madrid para el próximo verano, de acuerdo con reportes recientes el equipo español está considerando todas las opciones posibles para la defensa central, incluyendo al talentoso canterano Joan Martínez.

El joven, de 18 años de edad, es uno de los talentos más prometedores de “La Fábrica”. Recuperado de la lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió en agosto de 2024, Martínez está bajo la tutela de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid Castilla, a falta solamente de una convocatoria para debutar con el Real Madrid.

Aunque carece de experiencia en el primer equipo, Martínez podría ser la solución al problema de la defensa central del Real Madrid el próximo verano. Según el diario español MARCA, el club merengue podría inclinarse por el joven, que no costaría ni un céntimo, antes que por Guéhi o Konaté.

Joan Martínez (18) tuvo un muy buen desempeño recientemente, mostrándose sólido, compuesto y dominante en cada duelo, demostrando verdadera autoridad en la defensa.

La situación, por supuesto, dependería del rendimiento y desarrollo de Martínez en el Real Madrid Castilla. Tras su reciente regreso de una larga lesión, Xabi Alonso y su cuerpo técnico seguirán de cerca el estado físico del defensa.

Martínez encaja en la joven plantilla que Alonso ha construido. De hecho, Dean Huijsen, de 20 años, y Álvaro Carreras, de 22, son dos pilares de la defensa del Real Madrid, mientras que Franco Mastantuono, de 18 años, y Arda Güler, de 20, son pilares de su ataque.

El Real Madrid sigue interesado en Guéhi y Konaté

A pesar de que, según los reportes, Martínez ya es una opción viable para el próximo verano, el Real Madrid sigue teniendo en la mira a Guéhi y Konaté. Los dos defensas de la Premier League se encuentran en los últimos 12 meses de sus contratos con el Crystal Palace y el Liverpool, respectivamente, y podrían marcharse como agentes libres en junio de 2026.

Cualquiera de estos dos centrales sería un buen sustituto para David Alaba o Antonio Rüdiger, quienes se espera que dejen el club al finalizar sus contratos cuando termine la temporada 2025-26. La pérdida de los dos veteranos pone al Real Madrid en la necesidad de al menos un refuerzo.

Konaté ha sido frecuentemente relacionado con el club merengue, mientras que Guéhi se ha convertido recientemente en una opción tangible para el Real Madrid. El jugador del Crystal Palace vio frustrada su transferencia al Liverpool en el último día del mercado de fichajes y ahora es uno de los defensas más cotizados de Europa.

MARCA también nombra al defensa del Bayern de Múnich Dayot Upamecano como una opción, pues el jugador pronto quedará libre y el Real Madrid podría tenerlo en la mira. Una vez que se abra el mercado de fichajes de enero, los planes de futuro de los Blancos para un refuerzo defensivo probablemente quedarán mucho más claros.