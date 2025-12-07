El Celta de Vigo acaba de dar la sorpresa de esta Jornada 15 de la temporada 2025/26 de LaLiga, esto al derrotar dos goles por cero al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, algo que no sucediía desde hace casi dos décadas.

Los merengues salieron con el pie izquierdo a este encuentro y es que apenas a los 23 minutos del silbatazo inicial perdieron a Éder Militao por una lesión luego de intentar salvar su marco de una posible jugada de peligro; en su lugar entró Antonio Rudiger.

Ahí no terminarían las malas noticias para la oncena merengue y es que entre el minuto 63 y el 64, Fran García sufrió dos amonestaciones gracias a dos faltas sobre Williot Swedberg, el artífice de los dos goles de los Celtas en el encuentro.

Con este resultado se rompió una racha de 19 años sin que los de Vigo pudieran ganarle al Real Madrid en LaLiga, la última ocasión fue en el 2006, un 5 de noviembre. En dicho encuentro Nene marcó el primer tanto para los en ese entonces locales, posteriormente Emerson Ferreira empató el encuentro, pero apareció Jorge Larena para poner cifras definitivas en aquel encuentro.

Además, con esta derrota la escuadra blanca perdió paso en sus aspiraciones por acercarse al Futbol Club Barcelona en la clasificació general y es que llegaron a 36 puntos, cuatro debajo de los blaugranas quienes ganaron cinco por dos contra el Real Betis y esta semana dormirán como superlíderes del futbol español.

Real Madrid v Celta Vigo - LaLiga | Anadolu/GettyImages

El Real Madrid de Xabi Alonso se encuentra en camino hacia una crisis. En sus cinco encuentros más recientes, suman tres empates (ante Rayo Vallecano, Girona y Elche), una victoria (ante el Athletic Club) y una derrota (Celta de Vigo).

Este miércoles 10 de diciembre, los merengues enfrentarán al Manchester City en la Champions League, en un duelo que podría definir el futuro de Xabi Alonso en el banquillo.