El Real Madrid cede a Mastantuono a la Fiorentina y allana el camino para el fichaje de Yan Diomande

A pesar de los rumores que lo vinculaban con su antiguo club, River Plate, el extremo del Real Madrid, Franco Mastantuono, se irá cedido a la Fiorentina, club de la Serie A, según confirmó este miércoles el periodista Fabrizio Romano.

🚨💣 BREAKING: Franco Mastantuono on loan to Fiorentina, here we go! 🟣🇦🇷



Agreement reached with Real Madrid this morning, loan move for the Argentinian talent who joins the Italian club. ⚜️



Mastantuono will return to Real Madrid in June 2027. pic.twitter.com/s4GxiQ7lYg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2026

El joven de 18 años llegó a la capital española el verano pasado en una operación valorada en 63,2 millones de euros (72,8 millones de dólares), pero no logró justificar su precio. Mastantuono solo marcó tres goles en 35 partidos, muchos de ellos en minutos limitados al final de encuentros ya decididos.

La llegada de cinco caras nuevas este verano —con la posibilidad de que jugadores como Yan Diomande y Rodri aún se incorporen— obliga al Real Madrid a hacer hueco en su plantilla, y Mastantuono es la opción obvia para abandonar el Bernabéu.

La salida de Mastantuono se produce en medio del inminente fichaje de Diomande

Con la cesión del argentino, José Mourinho se quedará con aún menos opciones en la banda derecha; Brahim Díaz sería el único extremo derecho natural en el vestuario del Bernabéu.

En temporadas anteriores, Rodrygo se afianzó en esa posición, pero el brasileño aún se recupera de una grave lesión del ligamento cruzado anterior. Endrick también puede jugar por la banda, aunque su mejor posición es la de delantero.

Por lo tanto, Diomande tiene la oportunidad de hacerse con el puesto. El joven de 19 años, que participó en 22 goles con el RB Leipzig la temporada pasada, está interesado en fichar por el Real Madrid, prefiriendo al quince veces campeón de Europa al Paris Saint-Germain y al Liverpool.

Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Steve Limentani/ISI Photos/GettyImages

Según los informes, se había acordado un traspaso por valor de casi 156 millones de dólares (135 millones de euros) , pero se creía que una disputa entre agencias estaba retrasando la operación, una afirmación que el director general del RB Leipzig, Marcel Schäfer, ha negado posteriormente.

También criticó los rumores de traspaso que circulaban sobre el internacional marfileño e insistió en que el acuerdo de Diomande con el Real Madrid aún no estaba cerrado. «Es evidente que algunos supuestos expertos en fichajes informaron hace unos días que el acuerdo estaba hecho o que ya estaba prácticamente cerrado. Eso simplemente no es cierto. Todavía no hemos llegado a ese punto», declaró Schäfer a Sky Sports Alemania .

La última actualización sobre Diomande favorece al Real Madrid.

Las declaraciones de Schäfer parecían ir dirigidas al periodista Fabrizio Romano, cuya publicación en redes sociales con el lema "¡Aquí vamos!" anunciando el fichaje de Diomande por el Real Madrid se produjo hace más de una semana, pero el acuerdo aún no está confirmado.

Romano, sin embargo, se mantiene firme en su informe y proporcionó una actualización sobre la situación, revelando que el Real Madrid estuvo en contacto con el entorno del jugador y con el RB Leipzig el martes "para obtener luz verde" para viajar y completar un reconocimiento médico antes de firmar un contrato con los blancos.

“La realidad es que Yan Diomande vestirá la camiseta del Real Madrid este verano”, continuó, haciendo hincapié en que la situación es “muy tranquila” y que solo quedan por dar los pasos formales.

Si Diomande finalmente ficha por el Bernabéu, completaría un ataque que, por el momento, cuenta con Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y Jude Bellingham.