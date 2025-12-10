El Real Madrid confirmó los convocados para enfrentar al Manchester City: ¿está Mbappé?

Como pocas veces, está muy claro que el partido del Real Madrid ante el Manchester City este miércoles no es uno más, más que nada a partir de los ruidos internos generados ante una posible salida de Xabi Alonso como entrenador.

Además, algunos jugadores empiezan a estar en la mira de la afición y por eso buscarán dar una muestra de caracter en un partido 'grande' y así sacar el partido adelante ante los dirigidos por Pep Guardiola.

Con siete bajas por lesión, el entrenador Tolosarra apela a Joan Martínez, Valdepeñas y Cestero para el partido de esta noche, donde la noticia más saliente es que más allá de la fractura del dedo anular de su mano izquierda y una molestia en una de sus piernas, Kylian Mbappé ha sido convocado para el Real Madrid vs Manchester City.

🚨 BREAKING: Kylian Mbappé called up for Manchester City match. pic.twitter.com/mjrWrhbnfZ — Madrid Zone (@theMadridZone) December 10, 2025

A pesar de sufrir molestias musculares, Mbappé forma parte de la convocatoria del partido y quiere estar disponible, y lo esperarán hasta último momento para ver si va desde el arranque o aguarda en el banquillo, entendiendo que la lesión podría agravarse en caso de resentirse físicamente.

En caso de no ir desde el inicio, Xabi Alonso no ha definido su reemplazante y dejó entrever que podría ser Rodrygo, jugando con Bellingham por detrás suyo y de Vinicius, o la inclusión y primeros minutos en la temporada para Endrick, o la vuelta a la titularidad para el argentino Franco Mastantuono, en un partido decisivo, el Real Madrid llega con lo justo en lo individual y colectivo y tal vez, sin su máxima figura y goleador al 100% desde lo físico.

La lista de convocados completa:

Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.

Defensas: Rüdiger, Asencio, Carreras, Fran García, Joan Martínez y Valdepeñas

Centrocampistas:Bellingham, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos y Cestero.

Delanteros: Mbappé, Vini, Endrick, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.

MÁS NOTICIAS DEL REAL MADRID: