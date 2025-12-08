Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Manchester City

El Real Madrid recibe este miércoles al Manchester City en el que será uno de los partidos más atractivos de la 6ª jornada de la Champions League. Sin embargo, Xabi Alonso tendrá problemas para confeccionar la defensa, ya que los seis lesionados del equipo son en esa zona del campo.

Lesionados del Real Madrid frente al Manchester City

Las malas noticias se siguen sucediendo en el Madri en forma de lesión. El último en caer ha sido Éder Militão. El defensor nacido en Brasil sintió un "pinchazo" a los 21 minutos de juego y tuvo que ser reemplazado por Antonio Rüdiger, que rotaba y no era titular ya que hace relativamente poco volvió de su propia lesión, que lo tuvo varios meses fuera.

El brasileño sufre "una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal", y estará al menos tres meses y medio de baja.

A él se suman otros 5 jugadores, todos defensores, que no estarán para el duelo decisivo del próximo miércoles ante el Manchester City en el Santiago Bernabeu por UEFA Champions League.

Ferland Mendy presenta una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha. Aún no se sabe con exactitud cuál será el tiempo de recuperación pero se prevee que no volverá hasta 2026.

El defensor español Dani Carvajal fue intervenido de la rodilla derecha y su ausencia podría ser de dos a tres meses según su evolución, por lo que entre enero y febrero del próximo año estaría de regreso.

David Alaba se lesionó durante el último parón de selecciones, aunque no jugó con Austria por su lesión en el sóleo, el ex del Bayern Múnich volvió a Valdebebas con una sobrecarga muscular se desconoce su evolución, pero es posible que siga ausente algunas semanas.

En cuanto a Dean Huijsen, desde el club aún no han emitido ningún parte médico, pero informan varios medios que sufre una sobrecarga en el muslo izquierdo.

Antes de Militao ante el Celta, el último en sumarse a la enfermería fue Trent Alexander Arnold, que sufrió un problema muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda en el partido frente al Athletic Club y estará dos meses de baja.

Sancionados para enfrentar al Manchester City

Por Champions League, el Real Madrid no tiene jugadores sancionados pero sí ante el Alavés por LaLiga, ante las expulsiones de Fran García y Álvaro Carreras sufridas vs. Celta.

