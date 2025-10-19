Ya ha comenzado la Jornada 9 de LaLiga para el Real Madrid y lo está haciendo de visita al Getafe en el Estadio Coliseum, esto en medio de mucha polémica por la alineación que planteó Xabi Alonso para dicho encuentro y es que se dieron muchos movimientos tras el parón de la Fecha FIFA, novedades estratégicas y cambios de jugadores tal y como lo ha venido predicando con anterioridad.

En una conferencia de prensa, el estratega español afirmó que nadie tenía su lugar asegurado en el once titular y que las alineaciones se definirían según el desempeño en los entrenamientos. Fiel a sus palabras, esta noche apuesta por una línea de tres, con Camavinga y Valverde por las bandas, mientras que en ataque repiten Rodrygo Goes y Franco Mastantuono.

Además, un detalle que ha llamado la atención de propios y extraños es que en esta alineación solo figura un jugador nacido en España: Álvaro Carreras, lateral izquierdo de 22 años que acumula nueve partidos de liga y uno más en la UEFA Champions League.

De esta manera, el Real Madrid se convirtió en el equipo que presenta menos jugadores españoles en el once inicial en un partido de la temporada 2025/2026 de LaLiga.

¿Cuántos jugadores españoles tiene Xabi Alonso en su plantilla?

Si bien sabemos que en el futbol europeo hay una gran diversidad de nacionalidades dentro de un terreno de juego, la escuadra merengue tiene un buen número de futbolistas nacidos en territorio español. En total son 8 jugadores españoles de la plantilla completa, misma que cuenta con más de 26 figuras.

En la portería está Fran González, en defensa aparecen nombres como Dani Carvajal, Raúl Asencio, Fran García y Dean Huijsen, además de Carreras. En el medio campo solo se encuentra Dani Cevallos, que está lesionado y en la parte alta Gonzalo García compite contra brasileños, franceses y hasta marroquís.