El Real Madrid, contra el arbitraje del derbi: "Ortiz Arias perdonó dos expulsiones"

El Real Madrid de José Mourinho sigue sin convencer en el terreno de juego. Este domingo 20 de septiembre, el cuadro merengue cayó por marcador de 2-1 ante el Atlético en el derbi madrileño. A través de sus redes sociales, el conjunto blanco compartió un comunicado en el que señala directamente al árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias por "perdonar las expulsiones" de Kang-In Lee y Cristian 'Cuti' Romero.

En su publicación, el Real Madrid calificó como "pésimo" el trabajo del colegiado y afirmó que sus decisiones marcaron el desarrollo del juego.

La institución merengue señala que el árbitro Ortiz Arias tendría que haber expulsado al 'Cuti' por pisar la rodilla de Jude Bellingham y a Kang-In Lee por pisar el tobillo de Federico Valverde.

Hasta que se cumplió la media hora, el partido apenas tuvo jugadas de peligro. Pero a partir de ahí la polémica se adueñó del derbi Comunicado Real Madrid

Un pésimo arbitraje decide el derbi.https://t.co/KeLAm0Ao9B — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 20, 2026

En su comunicado, el Real Madrid denunció que Ortiz Arias falló al calificar ambas jugadas. El cuadro merengue consideró que Romero tendría que haber sido expulsado tras "clavarle los tacos en la rodilla izquierda" a Bellingham, pero que el silbante solamente sancionó al argentino con la tarjeta amarilla a pesar de haber revisado la jugada en el monitor.

Sobre la jugada protagonizada por el futbolista surcoreano, el Madrid acusa que el silbante juzgó mal la falta, a pesar de seguirla de cerca, y que no la revisó en el VAR.

Atletico Madrid v Real Madrid - La Liga | Anadolu/GettyImages

El Real Madrid ligó su segunda derrota en LaLiga y cayó a la tercera posición de la tabla general. El equipo de Mourinho regresará a la actividad, tras el parón por la Fecha FIFA, el próximo 10 de octubre, cuando reciba al Villarreal en el Estadio Santiago Bernábeu en partido de la jornada 8 del futbol español.