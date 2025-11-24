El Real Madrid ejercería la cláusula de recompra por Nico Paz en enero

Nico Paz está firmando una temporada destacada con el Como en la Serie A. El mediocampista argentino de 21 años acumula cinco goles y cuatro asistencias en 12 partidos del campeonato italiano. Formado en las inferiores del Real Madrid, el juvenil ha sorprendido a propios y extraños con su gran rendimiento, al punto de que podría regresar al conjunto merengue antes de lo previsto.

De acuerdo con un reporte del periodista Gastón Edul, la intención de la directiva madridista es activar la cláusula de recompra de Paz para sumar al volante a la plantilla en este mercado de invierno.

El conjunto blanco ya le habría comunicado su intención al futbolista, y sería solo cuestión de semanas para que se incorpore a la plantilla dirigida por Xabi Alonso.

Hasta el momento no se conoce con certeza cuánto tendría que desembolsar el Real Madrid para traer de regreso a Nico Paz, pero se estima que el club merengue tendría que pagar entre nueve y diez millones de euros al Como.

Nico Paz está muy cerca de volver a Real Madrid.

Se va a activar la repesca de este mercado de pases invernal. pic.twitter.com/C4zmcyNYBW — Gastón Edul (@gastonedul) November 24, 2025

Nico Paz dejó las filas del Real Madrid en agosto de 2024 para fichar por el Como a cambio de seis millones de euros. Según la estimación del portal Transfermarkt, su valor de mercado actualmente ronda los 50 millones de euros.

Paz se puede desempeñar como mediocampista ofensivo, mediapunta y hasta como delantero centro. A su corta edad ya ha disputado seis partidos con la selección mayor de Argentina.

En caso de regresar al Real Madrid, Paz competiría por la posición con Arda Güler y también podría pelear por un lugar en ataque junto a Kylian Mbappé y Gonzalo, aprovechando la posible salida de Endrick en el mercado invernal.