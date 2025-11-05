El Real Madrid elige al zaguero con el que renovará su defensa central

El Real Madrid y el defensor francés Dayot Upamecano estarían muy cerca de alcanzar un acuerdo verbal que lo convertiría en jugador merengue a partir del verano de 2026. El movimiento se daría con el central en calidad de agente libre, una oportunidad que el club blanco no está dispuesto a dejar pasar.

El zaguero del Bayern Múnich termina contrato en junio de 2026, y hasta el momento las negociaciones para su renovación no han avanzado. Según el periodista Santi Aouna, el Real Madrid se encuentra en una posición privilegiada para ficharlo, superando incluso el interés de otros grandes clubes europeos como el PSG.

🚨💣 BREAKING: Real Madrid & Dayot Upamecano have reached a VERBAL AGREEMENT! @Santi_J_FM pic.twitter.com/wUGB2zrFwG — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 5, 2025

Upamecano, de 27 años, ha sido uno de los centrales más consistentes del fútbol alemán desde su llegada al Bayern. Su fortaleza física, velocidad y capacidad para anticipar lo han convertido en una pieza fundamental tanto en su club como en la selección francesa, donde comparte línea defensiva con figuras como Ibrahima Konaté.

France v Greece: Group B - UEFA EURO 2024 Qualifying Round | Jean Catuffe/GettyImages

Precisamente, Konaté era uno de los nombres que también se encontraba en la lista de seguimiento del Real Madrid. Sin embargo, la directiva encabezada por Florentino Pérez y el cuerpo técnico habrían optado por Upamecano al considerarlo un perfil más hecho, con experiencia y una salida de balón más consolidada.

El Bayern Múnich, consciente del valor de su defensa, sigue intentando prolongar su contrato. No obstante, el futbolista parece inclinado a cambiar de aires tras varias temporadas en la Bundesliga, lo que colocaría al club bávaro en riesgo de perderlo sin compensación económica en un futuro cercano.

Para el Real Madrid, el posible fichaje de Upamecano responde a una necesidad estratégica. Con Antonio Rüdiger y David Alaba acercándose a la etapa final de sus carreras, el francés sería una opción ideal para garantizar el relevo generacional en la zaga blanca junto a Éder Militão y Dean Huijsen