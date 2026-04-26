El Real Madrid necesita que la temporada termine ya para dejar de sufrir: se escaparon todos los títulos, el clima interno parece lejos de ser el óptimo y, para colmo de males, está sufriendo una lesión atrás de la otra dentro de su plantilla.

Según informó Melchor Ruiz, periodista de la prestigiosa cadena española COPE, Kylian Mbappé se realizará estudios médicos este lunes para confirmar si la incomodidad que sintió durante el partido frente al Real Betis el viernes fue provocada por alguna lesión muscular.

El astro francés fue de la partida en La Cartuja y salió a falta de diez minutos para que ingrese en su lugar Gonzalo García, un cambio que estuvo lejos de tener una razón táctica.

FBL-ESP-LIGA-BETIS-REAL MADRID | CRISTINA QUICLER/GettyImages

En lo que va de la temporada, Kylian Mbappé jugó 28 de los 33 partidos posibles por LaLiga, aportando 24 goles y cuatro asistencias para sacar todos los números para ganar el Pichichi. En la UEFA Champions League sus números también fueron aplastantes, con 15 tantos en 11 encuentros para un equipo que llegó hasta cuartos de final.

Mbappé podría intentar reservarse para el Mundial 2026, ya que su estado físico en lo que va del año mundialista no ha sido el mejor y ya no tiene más objetivos para alcanzar en la temporada con el club de la capital española. Francia integrará el grupo I junto a Senegal, Noruega e Irak. El debut será el martes 16 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El Real Madrid podría terminar la temporada de la peor manera, ya que los resultados de la próxima jornada pueden consagrar al FC Barcelona como bicampeón de LaLiga y eso "obligaría" al Merengue a tener que hacerle a su acérrimo rival el pasillo de honor en pleno césped del renovado Camp Nou, en el Clásico que tendrá lugar en la jornada 35.