El Real Madrid es el equipo al que más goles le ha anulado el VAR en LaLiga

El VAR se ha convertido en un actor silencioso, pero determinante, en el desarrollo de LaLiga. El Real Madrid encabeza la lista de equipos a los que más goles les ha anulado el videoarbitraje, con 39 tantos invalidados. Detrás aparecen Atlético de Madrid (21), Villarreal (20), Celta (19), Sevilla (18), Real Sociedad y Valencia (17), Barcelona (16, incluyendo el tanto anulado el día de hoy), Real Valladolid y Espanyol (13), además de Athletic Club, Getafe y Girona (10). Una radiografía que ayuda a entender por qué muchos partidos se viven con el freno de mano puesto hasta que la revisión termina.

Equipos con más goles anulados por VAR en La Liga:



39 Real Madrid

21 Atlético de Madrid

20 Villarreal

19 Celta

18 Sevilla

17 Real Sociedad

17 Valencia

16 BARCELONA (+1 hoy)

13 Real Valladolid

13 Espanyol

10 Athletic Club

10 Getafe

10 Girona — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 18, 2026

El Real Madrid se pone a un punto del Barcelona

En ese contexto estadístico se encuadra la victoria del Real Madrid ante el Levante en el Santiago Bernabéu, un partido que comenzó torcido desde la grada. Pitadas constantes a Vinicius y cánticos de protesta dirigidos a la directiva acompañaron un primer tiempo denso, incómodo y sin ritmo. El conjunto blanco monopolizó la posesión, pero lo hizo de manera previsible, chocando una y otra vez contra una defensa visitante bien plantada y peligrosa en las transiciones.

Las ocasiones fueron contadas. Mbappé probó sin fortuna con un disparo desviado y Gonzalo estuvo cerca con un cabezazo que Ryan logró controlar. El Levante, fiel a su plan, apostó por remates desde fuera del área, sin precisión suficiente para inquietar el marcador.

La segunda mitad mostró otro rostro del Madrid. Arbeloa movió piezas, dio entrada a Mastantuono y Güler, y el equipo ganó intensidad, presión y profundidad. El partido se rompió al minuto 57, cuando Mbappé fue derribado en el área y él mismo transformó el penalti. Con el marcador a favor, los blancos encontraron espacios y terminaron de cerrar el encuentro con un cabezazo de Asencio tras un tiro de esquina.

Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

La jornada terminó siendo redonda para el Real Madrid. El Barcelona cayó 2-1 ante el Levante, poniendo fin a una racha de 11 triunfos consecutivos, y el conjunto blanco recortó distancia en la tabla. En una Liga marcada por el VAR y la tensión permanente, cada victoria sin revisión pesa el doble.

