El Real Madrid estudia sancionar disciplinariamente a Vinícius por su reacción en el Clásico

Como cada vez que se juega El Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona, las repercusiones duran varios días, ya sea de las cuestiones futbolísticas como de las reacciones o situaciones que los jugadores tienen dentro y fuera del campo.

En este caso, el paradigma es el de Vinicius Jr. A los 71' de partido, Xabi Alonso decidió que Rodrygo Goes ingrese en lugar de su compatriota, quien contrariado y molesto por la variante, se fue hablando durante todo el ancho recorrido realizado hasta abandonar el campo de juego, no saludó a Xabi Alonso y se lo pudo ver cómo se retiraba caminando directo a los vestuarios, aunque minutos después se sentó en el banquillo.

Más allá que Xabi Alonso en rueda de prensa prefirió bajarle el costo a la situación, aunque aclaró que hablaría en estas horas con el delantero, desde el Real Madrid estudian sancionar disciplinariamente a Vinicius por su reacción, según informa Mundo Deportivo.

Real Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Siempre según el mismo medio, la alta dirección del club está disgustada con la actitud del jugador, y esto puede afectar a su futuro en el club, ya que se encuentra en plena etapa de renovación, la cual está trabada por ahora, pero cada una de las partes sabe en qué puntos no van a ceder, y la estricta estructura salarial del Merengue no se toca.

El delantero nacido en Brasil tiene vínculo contractual con el Real Madrid hasta 2027 y sigue sin firmar. Según fuentes de la negociación, la idea del entorno del atacante es esperar, sin descartar la posibilidad de irse libre en 2027, pero eso es algo que el club no contempla ni ahora ni nunca.

Si para junio del año próximo, post Mundial 2026 no está resuelta esta situación, el Real Madrid pondría en venta al brasileño, e incluso podría existir un combo de venta con Rodrygo y recaudar una cifra cercana a los 350 millones de dólares.

