El Real Madrid fija postura firme sobre Vinicius Jr. tras los abucheos de la afición

El Real Madrid sigue mostrando un respaldo absoluto a Vinicius Junior, pese a la reacción dividida que provocó su actuación más reciente en el Santiago Bernabéu el pasado sábado por la noche.

Durante la victoria 2-0 ante el Sevilla FC en LaLiga, el técnico Xabi Alonso decidió sustituir al extremo brasileño al minuto 83, lo que desató una sonora ola de abucheos desde las gradas. El atacante, que portó el dorsal 7, volvió a quedarse sin anotar y ya acumula 14 partidos consecutivos sin marcar, una racha que se extiende por casi tres meses.

Su último gol con la camiseta blanca se remonta al 4 de octubre, cuando firmó un doblete decisivo frente al Villarreal CF.

Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Desde aquel encuentro, Vinicius ha pasado inadvertido dentro del terreno de juego, pero no fuera de él. Un enfrentamiento público con Alonso, la falta de avances en su renovación contractual y varias publicaciones en redes sociales con mensajes ambiguos —todo ello en medio del momento complicado que atraviesa el club— han colocado al brasileño en el centro de la polémica, pese a haber sido uno de los jugadores más queridos por la afición.

No obstante, el diario Mundo Deportivo señala que el futbolista cuenta con el apoyo total de la directiva merengue.

Desde Valdebebas mantienen la postura de seguir respaldando al internacional brasileño ante el aumento de las críticas. Aun así, en el club reconocen que la baja en su rendimiento y el enfriamiento del apoyo de los aficionados representan un motivo de inquietud, por lo que confían en que la situación se encauce lo antes posible.

El Real Madrid volverá a la actividad el próximo domingo 4 de enero, cuando reciba al Real Betis en el Estadio Santiago Bernabéu. La gran incógnita es si Vinicius Júnior será nuevamente abucheado por su propia afición.